Trọng tài gây tranh cãi điều khiển trận đấu của Barca

Trọng tài Alejandro Hernandez Hernandez được chỉ định bắt chính trận đấu thứ hai của Barcelona trong mùa giải, diễn ra ngày 24/8.

Alejandro Hernandez gây tranh cãi trận El Clasico mùa trước

Trọng tài đến từ quần đảo Canary sẽ bắt chính trong chuyến làm khách của Barca trước Levante trên sân Ciudad de Valencia. Báo chí xứ Catalonia tỏ ra không mấy yên tâm với vị trọng tài này.

Chỉ hơn ba tháng trước, ông Hernandez từng gây tranh cãi khi cầm còi trận El Clasico ở Montjuic, nơi Barca thắng Real Madrid 4-3. Ở trận đó, ông bị chỉ trích vì bỏ qua một quả phạt đền rõ ràng do Aurelien Tchouaméni để bóng chạm tay.

Mùa trước, vị trọng tài này ba lần điều khiển các trận đấu của Barca. Ngoài trận El Clasico là trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua trên sân Olímpic gặp Atletico Madrid (hòa 4-4), trận đấu ở La Liga trên sân Sanchez Pizjuan trước Sevilla (Barca thắng 4-1, diễn ra ngày 9/2). Lần gần nhất Barcelona thua khi Alejandro Hernandez cầm còi là thất bại 2-4 trước Girona hồi tháng 5/2024.

Tính riêng ở La Liga, ông Hernandez cầm còi 38 trận của Barca, trong đó đội bóng xứ Catalonia giành 22 chiến thắng, 12 trận hòa và chỉ thua 4 lần. Ở phòng VAR, người phụ trách sẽ là Jorge Figueroa Vázquez, người vừa tham gia điều hành trận Barca gặp Mallorca cuối tuần trước cùng Munuera Montero.

Levante mới trở lại La Liga. Mùa gần nhất của họ ở La Liga (2021/22), Levante đã thua Barcelona cả 2 lần. Trong 10 lần gặp nhau gần đây, Levante chỉ thắng 2 và thua Barcelona đến 7 lần.

Theo định giá, tổng đội hình Levante chỉ 50 triệu euro, bằng 1/20 giá trị đội hình Barcelona. Chỉ riêng Lamine Yamal đã có giá trị 200 triệu euro. Với sự chênh lệch đó, dù đá trên sân khách, Barcelona vẫn trên cơ và không cần quan tâm đến việc ai là trọng tài điều khiển trận đấu.