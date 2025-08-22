UEFA đồng ý yêu cầu đặc biệt của Barca tại Champions League

Theo Catalunya Radio, UEFA đồng ý miệng với đề nghị của Barcelona, qua đó giúp CLB có thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu ở lượt trận thứ hai (ngày 30/9 hoặc 1/10) trên sân Spotify Camp Nou hoặc sân Olimpic.

Chủ tịch Laporta đang lo lót để Barcelona được thi đấu trên sân đúng như ý

Trong chương trình Tot Costa của Catalunya Radio, UEFA được cho là đã thông báo không chính thức với Barcelona rằng, theo đúng yêu cầu, đội bóng sẽ được đá trận ra quân của giai đoạn "league phase" Champions League trên sân khách. Điều này nhằm tạo điều kiện cho Barca có thêm thời gian sẵn sàng trong trường hợp được trở lại Camp Nou.

Quyết định của UEFA được xem là thuận lợi, bởi trận sân nhà đầu tiên của Barca sẽ rơi vào lượt hai, tức ngày 30/9 hoặc 1/10. Nhờ vậy, CLB không phải gấp gáp trải cỏ mới giữa hai sự kiện: buổi hòa nhạc của Post Malone ngày 12/9 và trận đấu châu Âu diễn ra vào các ngày 16, 17 hoặc 18/9.

Song song đó, theo thông tin từ báo chí Tây Ban Nha, Barca vẫn tính đến phương án thay thế. Các sân Montilivi (Girona) và Mestalla (Valencia) được cân nhắc cho trận La Liga vòng 4 gặp Valencia vào ngày 13 hoặc 14/9. Trận sân nhà tiếp theo là vòng 5 gặp Getafe (20 hoặc 21/9), khi đó có khả năng Barca kịp hoàn tất việc trải lớp cỏ mới.

Trong lúc CLB gấp rút để nuôi hy vọng dù nhỏ được trở về nhà khi gặp Valencia, Barca còn phải hoàn tất thủ tục xin Giấy chứng nhận hoàn công để gửi lên Hội đồng thành phố - cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sử dụng lần đầu. Sáng 21/8, UEFA cử phái đoàn đến thị sát tiến độ xây dựng tại Camp Nou.

Kể từ lần kiểm tra giữa tháng 6, công trình có nhiều bước tiến rõ rệt. UEFA cũng đánh giá Barca có thể đáp ứng yêu cầu về an ninh, truyền hình và cơ sở phục vụ báo chí. Tuy nhiên, nếu Barca khởi đầu Champions League tại Montjuic thì sẽ phải thi đấu ở đó đến hết tháng 1. UEFA nhìn chung hài lòng với trải nghiệm ở sân Olimpic trong hai mùa giải vừa qua.