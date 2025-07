'Viên ngọc' gốc Philippines làm xôn xao Barcelona

Giữa mùa hè oi ả, khi các CLB châu Âu lao vào những thương vụ chuyển nhượng đình đám, Barcelona lại chọn cách truyền thống: khai thác lò La Masia - cái nôi từng sản sinh những tên tuổi huyền thoại như Xavi, Iniesta, Busquets và gần đây là Lamine Yamal. Trong trận giao hữu thắng Vissel Kobe 3-1 tại Nhật Bản hôm 27/7, cái tên Pedro “Dro” Fernandez khiến giới mộ điệu xứ Catalonia xôn xao.

Ở tuổi 17, Dro không chỉ ghi bàn mà còn khơi dậy cảm giác quen thuộc: Barcelona dường như lại vừa phát hiện ra một viên ngọc quý.

Barça luôn nổi tiếng với khả năng tự đào tạo những siêu sao. Lamine Yamal, ở tuổi 16, từng “xé nát” hàng thủ Tottenham trong trận Joan Gamper Trophy 2023 chỉ sau vài phút vào sân, mở ra một chương mới cho đội bóng. Dro Fernandez xuất hiện ít kịch tính hơn, nhưng hiệu quả không kém. Vào sân khi đội bóng của Hansi Flick dẫn 2-1, cầu thủ 17 tuổi chốt hạ trận đấu với một cú vô-lê hiểm hóc từ rìa vòng cấm - bàn thắng đầu tiên cho đội một Barcelona.

Nếu nhìn vào dữ liệu từ cấp độ trẻ, tiềm năng của Dro được định hình. Gia nhập La Masia từ Val Miñor Nigrán vào năm 2022, tài năng gốc Philippines ghi tới 10 bàn ngay mùa đầu tiên ở đội U15.

Khả năng tạo ra khác biệt từ tuyến hai, cùng lối chơi sáng tạo giữa các tuyến, giúp Dro trở thành “trái tim” trong hệ thống của đội U17 Tây Ban Nha. Một thống kê từ giải trẻ quốc gia cho thấy: cứ mỗi 90 phút thi đấu, Dro tạo ra trung bình 2,1 cơ hội ghi bàn rõ rệt (key pass), con số đáng nể với một tiền vệ tấn công.

Khác với nhiều tài năng trẻ chỉ nổi bật nhờ tốc độ hoặc sức mạnh, Dro sở hữu bộ kỹ năng thiên về “chất nghệ”. Anh thuận chân phải, nhưng cực kỳ khéo léo khi xoay sở ở không gian hẹp, biết cách kéo bóng và giữ nhịp trận đấu. Khả năng rê bóng của Dro - với trung bình 4 lần qua người thành công mỗi trận ở cấp độ U19 - khiến nhiều người liên tưởng đến Iniesta thuở đỉnh cao.

Ngoài ra, Dro còn là mối đe dọa từ những cú sút xa. Một phần ba số bàn thắng ở cấp độ trẻ của anh đến từ ngoài vòng cấm. Điều này bổ sung mảnh ghép còn thiếu trong hệ thống của Hansi Flick - một HLV ưa chuộng những tiền vệ sáng tạo, có khả năng “kết liễu” trận đấu chỉ bằng khoảnh khắc ngẫu hứng.

Theo nhà báo Gerard Romero, Dro “gây choáng” cho dàn trụ cột Barcelona chỉ sau vài buổi tập đầu tiên. Flick vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc và chỉ tin dùng cầu thủ trẻ nếu họ thật sự sẵn sàng. Vậy mà ông không ngần ngại tung Dro vào sân, thậm chí còn ăn mừng bàn thắng của cậu như một người cha tự hào.

Trên chuyến du đấu, Dro là một trong ba cầu thủ mang họ Fernandez (cùng Guille và Toni), nhưng chính anh mới là người nổi bật nhất. Sự linh hoạt khi chơi cả hộ công lẫn tiền vệ cánh giúp Dro thích nghi tốt với sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 - những hệ thống Flick thường sử dụng.

Trước đó, con đường lên đội một của Dro không hề dễ dàng. Barcelona hiện sở hữu tuyến tiền vệ chật chội với Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez... Thậm chí, việc chen chân vào đội hình dự bị đã là một thử thách. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc mùa 2025/26, cộng với khả năng Flick xoay tua đội hình, có thể mở ra cơ hội cho những gương mặt trẻ.

Một điểm mạnh khác của Dro là sự đa năng. Ở La Masia, anh không chỉ chơi hộ công mà còn từng được thử nghiệm như “số 9 ảo” trong vài trận. Nếu chứng minh được sự ổn định về thể lực, Dro hoàn toàn có thể đóng vai “kép phụ” cho những ngôi sao lớn, giống như cách Yamal từng bước chen chân vào đội một.

Điểm đáng chú ý là Dro không hề bị “choáng” khi lần đầu ra sân cùng Rashford hay Lewandowski. Những pha xử lý tự tin, thậm chí có phần táo bạo, cho thấy bản thân sở hữu tố chất của một cầu thủ lớn. Bàn thắng vào lưới Vissel Kobe chỉ là kết quả tất yếu từ sự tự tin ấy.

Dù chưa có số liệu chuyên nghiệp nhiều, màn trình diễn vừa qua đủ để giới truyền thông Tây Ban Nha đặt câu hỏi: phải chăng La Masia đang sở hữu “viên ngọc quý” tiếp theo?

Dro Fernandez vẫn còn cả một chặng đường dài để chứng minh bản thân. Nhưng những gì anh thể hiện trong mùa hè này khiến các CĐV Barcelona háo hức. Trong bối cảnh CLB không thể chi tiêu mạnh tay như Real Madrid hay Man City, việc khai thác tối đa La Masia là con đường tất yếu.

Nếu Yamal là minh chứng cho thế hệ cầu thủ “sinh ra để tỏa sáng”, Dro có thể là mảnh ghép tiếp theo, mang đến sự sáng tạo và linh hoạt cho hàng công. Hansi Flick có thể chưa trao cho tài năng gốc châu Á suất đá chính ngay lập tức, nhưng mùa giải 2025/26 chắc chắn sẽ là bước ngoặt cho sự nghiệp của cầu thủ 17 tuổi.

Với lối chơi thông minh, kỹ thuật điêu luyện và tâm lý vững vàng, Pedro “Dro” Fernandez xứng đáng được xem là cái tên tiếp theo trong danh sách những “kỳ quan” mà La Masia mang đến cho thế giới bóng đá.

