Làn sóng phản đối bùng nổ ngay sau khi La Liga lên ý tưởng đưa trận Villarreal-Barcelona (vòng 17, ngày 20/12) sang Mỹ tổ chức.

Cầu thủ La Liga đồng loạt bác bỏ ‘Kế hoạch Miami’.

Trong cuộc họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ với Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE), toàn bộ 20 đội trưởng của các CLB hạng Nhất bỏ phiếu nhất trí phản đối, coi đây là hành động thiếu tôn trọng và đòi hỏi sự minh bạch từ ban tổ chức.

Theo thông cáo của AFE, La Liga từ chối cung cấp bản báo cáo chi tiết về kế hoạch, chỉ hứa thông báo khi UEFA và FIFA thông qua việc đưa trận đấu ra ngoài Tây Ban Nha. Điều này khiến cầu thủ bất bình, bởi hàng loạt câu hỏi về tiêu chí chọn đội, phân chia nguồn thu, điều kiện di chuyển, bảo hiểm… vẫn chưa có lời giải đáp.

“Không đối thoại, không thông tin, chúng tôi sẽ không thi đấu”, các thủ quân khẳng định. AFE cho rằng việc khởi động dự án và thông qua tại Hội đồng quản trị RFEF mà không hề hỏi ý kiến cầu thủ là hành vi coi thường người lao động, đồng thời kéo theo những thay đổi mang tính chuyên môn lẫn pháp lý.

Sự đồng lòng tuyệt đối của các đội trưởng được xem là tín hiệu mạnh mẽ gửi đến ban tổ chức: hôm nay chỉ liên quan Villarreal và Barcelona, nhưng ngày mai bất kỳ CLB nào cũng có thể chịu ảnh hưởng. “Chúng tôi đoàn kết. Chúng tôi cần sự tôn trọng và minh bạch”, các cầu thủ tuyên bố.

Thông điệp rõ ràng được phát đi: nếu La Liga muốn đưa trận đấu sang Mỹ, họ sẽ phải làm việc lại từ đầu với những người trực tiếp ra sân. Không có cầu thủ, sẽ chẳng có trận đấu nào diễn ra.