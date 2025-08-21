MU đạt thỏa thuận bán Sancho

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng từ AS Roma cho Jadon Sancho, nhưng cầu thủ chưa thống nhất điều khoản cá nhân với đại diện Serie A.

Theo Sky Sports, MU và Roma đạt thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 19 triệu euro, cộng thêm 5 triệu euro điều khoản phụ. Dù vậy, Gazzetta dello Sport tiết lộ phí hoa hồng cao cho người đại diện của Sancho - điều khiến Atletico Madrid và Juventus từ bỏ, là yếu tố cản trở thương vụ hoàn tất.

Tuy nhiên, Roma vẫn tự tin đạt được thỏa thuận cá nhân với Sancho, qua đó hy vọng anh thay đổi quyết định trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. "Quỷ đỏ" cũng nỗ lực thuyết phục Sancho gia nhập Roma, khi họ không còn coi anh nằm trong kế hoạch.

MU rất muốn tuyển thủ Anh ra đi để tập trung vào việc chiêu mộ thêm tân binh. Leon Bailey, vừa gia nhập Roma theo dạng cho mượn từ Aston Villa, là bạn của Sancho và hiện đã có những liên hệ để thuyết phục cầu thủ này đến Roma.

Kể từ khi gia nhập MU với mức phí 85 triệu euro từ Dortmund, Sancho ghi được 12 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo trong 83 trận đấu. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa giải 2025/26.

Mùa giải vừa qua, Sancho thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn, nhưng đội bóng thành London chấp nhận tiền phạt 6 triệu euro cho MU để trả cầu thủ này trở lại Old Trafford.

