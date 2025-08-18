Roma hỏi mua cùng lúc 2 cầu thủ MU

AS Roma nổi lên như bến đỗ tiềm năng cho Jadon Sancho và Tyrell Malacia - hai cái tên thuộc "nhóm bị gạt ra rìa" tại MU dưới thời Ruben Amorim.

Sancho và Malacia được Roma theo đuổi.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng thủ đô Italy liên hệ để hỏi mua hậu vệ trái Malacia. Điều này diễn ra ngay trong quá trình Roma tiến hành đàm phán về tương lai của Sancho. Nếu MU có thể đẩy đi cùng lúc cả Sancho và Malacia hè này, đó là tin rất đáng mừng cho giới thượng tầng tại Old Trafford.

Malacia là bản hợp đồng đầu tiên của Erik ten Hag khi lên nắm quyền năm 2022. Anh gần như chỉ gắn bó với giường bệnh vì chấn thương triền miên. Ở tuổi 26, Malacia mới đá 196 trận chuyên nghiệp, ra sân 20 lần trong hai mùa gần nhất, bao gồm cả giai đoạn cho mượn mờ nhạt ở PSV.

Roma coi Malacia là phương án bổ sung ở vị trí hậu vệ trái. Đáng chú ý, bản thân cầu thủ người Hà Lan cũng hứng thú với cơ hội này. Ngoài ra, Besiktas cũng đang theo dõi sát sao tình hình.

MU hiện nỗ lực giải quyết tương lai 4 cầu thủ gồm Sancho, Malacia, Antony và Alejandro Garnacho. Chelsea ngỏ ý với Garnacho, trong khi Antony được cho là muốn quay lại Real Betis. Nếu thành công đẩy đi cả 4 người thừa trước hạn chót 1/9, "Quỷ đỏ" sẽ giảm đáng kể gánh nặng quỹ lương.

Ngoài ra, MU còn có thêm ngân sách để bổ sung tân binh. HLV Ruben Amorim được cho là muốn mang về một tiền vệ và một thủ môn, đặc biệt sau thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận khai màn Premier League 2025/26 tối 17/8.