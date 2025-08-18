Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU đưa De Gea trở lại?

  • Thứ hai, 18/8/2025 05:31 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Manchester United được cho là đang cân nhắc đưa David de Gea trở lại Old Trafford.

De Gea có thể trở lại MU.

Theo The Sun, động thái này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi thủ môn huyền thoại này để ngỏ khả năng tái hợp trong một chia sẻ đầy ẩn ý với người hâm mộ.

De Gea hiện khoác áo Fiorentina, nhưng được cho là có điều khoản rời đi với mức phí khá thấp. Những cuộc liên hệ giữa MU và cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã âm thầm diễn ra từ sau trận giao hữu giữa "Quỷ đỏ" và Fiorentina cuối tuần trước, trận đấu mà anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả và chia sẻ rằng “biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau thêm lần nữa”.

De Gea từng gắn bó với MU suốt 12 năm, ra sân 545 lần, trở thành một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử CLB. Tuy nhiên, anh phải rời đi vào năm 2023 do bất đồng hợp đồng và phong độ đi xuống, nhường chỗ cho Andre Onana.

Trong phát ngôn mới nhất, HLV Ruben Amorim từ chối đảm bảo vị trí số một cho Onana, người vừa trở lại sau chấn thương gân kheo, khiến tin đồn về sự trở lại của De Gea càng thêm rộ lên.

"Onana không chấn thương nhưng có những người khác đã chơi tốt hơn trong giai đoạn tiền mùa giải. Vào tuần tới, tôi sẽ xem xét nhưng ở trận này, tôi đã chọn ra những cái tên tốt nhất", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.

Ngoài De Gea, MU cũng từng liên hệ với Emi Martínez, Gianluigi Donnarumma và John Victor, nhưng chưa có thỏa thuận nào được thông qua.

