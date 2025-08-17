MU lại ôm hận trước bài phạt góc của Arsenal

MU thua Arsenal 0-1 ở trận đấu tâm điểm vòng 1 Premier League diễn ra vào đêm 17/8.

Trên sân Old Trafford, Man Utd nhập cuộc đầy chủ động và sớm có cơ hội mở tỷ số sau nỗ lực đột phá của Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, chủ nhà lại bị dội gáo nước lạnh từ một tình huống cố định vốn là bài tấn công quen thuộc của Arsenal.

Phút 14, William Saliba tác động hợp lệ khiến Altay Bayindir đấm bóng hụt. Riccardo Calafiori chớp cơ hội băng vào đánh đầu cận thành, đưa đại diện London vượt lên dẫn trước. Còn nhớ cuối năm 2024, "Quỷ đỏ" cũng phơi áo tại Emirates bởi 2 bàn thua từ chấm phạt góc.

MU nhiều lần để Arsenal chọc thủng lưới từ những quả phạt góc.

Sau bàn thua, MU vùng lên mạnh mẽ. Do đội hình thiếu vắng trung phong, những pha lên bóng từ hai biên của chủ nhà không mang đến đột biến. Bù lại, bộ đôi tân binh Mbeumo và Matheus Cunha lại cho thấy khả năng càn lướt ấn tượng.

Mbeumo liên tục khuấy đảo bên cánh phải, trong khi Cunha nhiều lần vượt qua các hậu vệ bên phía Arsenal. Cựu sao Wolves có một pha đột phá và tung cú sút khiến David Raya phải vất vả cản phá ở phút 38. Nếu may mắn hơn, MU đã có bàn gỡ hòa, nếu pha ra chân của Patrick Dorgu không đi trúng cột ở phút 30.

Hiệp một khép lại với số cơ hội vượt trội dành cho MU (11 so với 5 của Arsenal). Dù vậy, nhiệm vụ đánh sập hàng thủ chắc chắn nhất Premier League mùa trước không hề dễ dàng.

Dù được kỳ vọng, Viktor Gyokeres có hiệp đấu nhạt nhòa khi không có nổi một cú sút. Bên phía chủ nhà, Bruno Fernandes cũng gây thất vọng với nhiều đường chuyền hỏng. Một trong số đó dẫn đến pha phạt góc mang về bàn mở tỷ số cho đối thủ.

Sang đầu hiệp hai, Arsenal vẫn chủ động nhường thế trận cho chủ nhà. MU cầm bóng đến 66% nhưng không thể tiếp cận khung thành đối phương.

MU tấn công nhiều nhưng không hiệu quả.

Chứng kiến đội nhà chơi bế tắc, HLV Ruben Amorim đã tung Sesko, Manuel Ugarte vào thay Mason Mount và Casemiro ở phút 64. Bên kia chiến tuyến, Gyokeres cũng bị thay sớm để nhường vị trí cho Kai Havertz.

Phút 73, MU có 2 cơ hội liên tiếp từ những pha bóng bổng. Mbeumo đã làm mọi thứ có thể nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại tài năng của Raya.

Khoảng thời gian cuối trận, chủ nhà cố gắng nhồi bóng vào từ hai biên nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại hiệu quả. 12 pha dứt điểm chỉ riêng trong hiệp hai thuộc về MU, nhưng hiệu quả bằng 0. Chung cuộc, Arsenal rời Old Trafford với 3 điểm trọn vẹn.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.