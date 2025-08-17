Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động thái gây ngỡ ngàng của MU với Sancho

  • Chủ nhật, 17/8/2025 20:45 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Trong danh sách đăng ký của Manchester United ở trận gặp Arsenal vào đêm 17/8 bất ngờ xuất hiện Jadon Sancho.

Sancho được đăng ký ở cuối danh sách của MU. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh lại là cái tên duy nhất không có số áo. Động thái của HLV Ruben Amorim làm cổ động viên bất ngờ bởi trước đó, ông đã gạch tên cựu cầu thủ Dortmund khỏi kế hoạch.

Sancho được đăng ký nhưng gần như chắc chắn sẽ không được ra sân.

Về phía Sancho, anh cũng đã xóa mọi hình ảnh liên quan đến Man Utd và chỉ giữ lại các khoảnh khắc cá nhân trên mạng xã hội. Theo báo chí xứ sương mù, "Quỷ đỏ" đã đồng ý bán Sancho cho AS Roma với giá khoảng 20 triệu euro và chỉ còn chờ cái gật đầu từ tiền vệ 25 tuổi.

Một số nguồn tin lại cho rằng Sancho đang kì kèo, đòi tiền bồi thường mới chịu rời Old Trafford. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên cũng chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa giải 2025/26.

Roma không phải là lựa chọn duy nhất cho Sancho. Juventus, Besiktas và cả đội bóng cũ Borussia Dortmund đều bày tỏ mong muốn sở hữu tiền đạo người Anh. Ở một diễn biến khác, Roma gần hoàn tất thương vụ chiêu mộ Leon Bailey từ Aston Villa. Tiền vệ chạy cánh người Jamaica đã đồng ý sang Serie A thi đấu từ mùa giải 2025/26, phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ.

Bên cạnh Sancho, một cái tên gây chú ý khác là Rasmus Hojlund. Chân sút người Đan Mạch không được đăng ký thi đấu và đang tiến sát cánh cửa rời Old Trafford trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè.

Hojlund bị MU gạch tên khỏi trận gặp Arsenal

Theo The Athletic, Rasmus Hojlund sẽ không có tên trong danh sách thi đấu của MU ở trận mở màn Premier League gặp Arsenal tối 17/8.

