Hojlund bị MU gạch tên khỏi trận gặp Arsenal

Theo The Athletic, Rasmus Hojlund sẽ không có tên trong danh sách thi đấu của MU ở trận mở màn Premier League gặp Arsenal tối 17/8.

Hojlund không còn tương lai ở MU.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Mối lương duyên giữa Hojlund và MU đã chấm dứt. Hojlund không có mặt trong đội hình đấu Arsenal vì MU gửi thông điệp yêu cầu cầu thủ ra đi. Hojlund sẽ xem xét các lựa chọn cho tương lai".

Tương lai của Hojlund tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi lớn sau khi MU chi 73,7 triệu bảng để chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Chân sút 22 tuổi người Đan Mạch nhận được sự quan tâm từ AC Milan và chính RB Leipzig, nhưng đến nay vẫn khẳng định muốn ở lại để chiến đấu giành vị trí.

Trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải với Fiorentina, Hojlund chỉ ngồi dự bị và không được tung vào sân. Trả lời báo chí trước thềm đại chiến Arsenal, HLV Amorim né tránh khẳng định tương lai của học trò: "Cậu ấy vẫn là một lựa chọn, nhưng chúng tôi tập trung cho trận đấu này. Rasmus vẫn thuộc biên chế của MU".

Phía MU ưu tiên bán đứt Hojlund, dù sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn con số 45 triệu bảng. Một phương án cho mượn cũng được cân nhắc. Trong khi đó, Joshua Zirkzee, tiền đạo vừa bình phục chấn thương, đã sẵn sàng trở lại.

Hojlund gia nhập MU từ Atalanta năm 2023 với tổng phí có thể lên tới 85 triệu euro, Hojlund ghi 26 bàn sau 95 trận. Tuy nhiên, mùa trước anh chỉ có 10 pha lập công trên mọi đấu trường, vỏn vẹn 4 bàn ở Premier League, đồng thời trải qua chuỗi 21 trận liên tiếp tịt ngòi từ tháng 12 đến tháng 3.