Bến đỗ mới mở ra với Hojlund

Fulham là CLB mới nhất dành sự quan tâm cho tiền đạo người Đan Mạch.

Hojlund được nhiều CLB quan tâm.

Theo Daily Mail, Fulham đang xem xét khả năng chiêu mộ Rasmus Hojlund trong bối cảnh tương lai của Rodrigo Muniz chưa chắc chắn. Muniz đang là mục tiêu chuyển nhượng của Atalanta và nếu mất tiền đạo này, CLB thành London cần nhanh chóng tìm người thay thế.

Để tiến xa hơn, Fulham cần xác định rõ liệu Hojlund có sẵn sàng đến Craven Cottage hay không trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức. Cầu thủ 22 tuổi vẫn tin có thể đóng góp cho đội hình của HLV Ruben Amorim và sẵn sàng cạnh tranh ngay cả khi Sesko được đảm bảo suất đá chính.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Manchester United được cho là muốn bán Hojlund. Kể từ khi gia nhập từ Atalanta, anh chưa thể đáp ứng kỳ vọng về hiệu suất ghi bàn, khiến đội bóng phải tìm kiếm phương án hiệu quả hơn. Việc bán Hojlund sẽ giúp MU có thêm ngân sách để bổ sung một tiền vệ, thậm chí là một thủ môn trong kỳ chuyển nhượng hè.

Trước Fulham, AC Milan từng bước vào cuộc đàm phán với Manchester United về Hojlund, đưa ra đề nghị mượn một mùa với phí 4,5 triệu bảng Anh, kèm tùy chọn mua đứt trị giá 39 triệu bảng nhưng phía "Quỷ đỏ" chưa đồng ý.

Kỳ chuyển nhượng hè của MU còn khá sôi động. Chelsea dự kiến gửi đề nghị 50 triệu bảng cho Alejandro Garnacho, trong khi Real Betis vẫn đang theo dõi Antony. Jadon Sancho cũng được Roma quan tâm và sẵn sàng mua đứt với giá 20 triệu euro. Tiền vệ trẻ Toby Collyer chuẩn bị gia nhập West Brom dưới dạng cho mượn một mùa.