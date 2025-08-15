Garnacho liên tục bị từ chối

Alejandro Garnacho chưa thể rời MU khi kỳ chuyển nhượng hè chỉ còn khoảng 2 tuần, bất chấp được chào mời tới 3 CLB dự Champions League.

Nhiều đội bóng từ chối mua Garnacho.

Theo Manchester Evening News, Arsenal, Tottenham và Atletico Madrid đều tìm hiểu kỹ về Garnacho trước khi quyết định theo đuổi các phương án khác để tăng cường hàng công trong hè 2025.

Arsenal chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea và nhắm Eberechi Eze của Crystal Palace, trong khi Tottenham cũng quan tâm tới Eze và đàm phán mua Savinho từ Man City. Atletico cân nhắc tái hợp Garnacho nhưng cuối cùng chọn mua Alex Baena từ Villarreal.

Chelsea hiện là bến đỗ tiềm năng nhất. Đại diện của Garnacho, Carlos Cambeiro và Enrique de Lucas, từng làm việc với Chelsea từ tháng 1. HLV Ruben Amorim bật đèn xanh cho Garnacho ra đi từ tháng 5, sau khi cầu thủ 21 tuổi công khai bất mãn vì phải ngồi dự bị ngay sau thất bại ở chung kết Europa League trước Tottenham.

Mối quan hệ giữa hai bên xấu đi từ tháng 12 năm ngoái, khi Amorim loại Garnacho và Rashford khỏi trận gặp Man City do thái độ kém chuyên nghiệp. Anh cũng gây tranh cãi với hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt mặc áo Aston Villa in tên Rashford.

Garnacho không tham dự tour Mỹ cùng MU và phải tập riêng tại Carrington. Gia nhập từ học viện Atletico năm 2020, Garnacho chơi 144 trận, ghi 28 bàn, giúp MU vô địch FA Cup 2024. Tuy nhiên, với loạt rạn nứt trong phòng thay đồ, ngày Garnacho rời Old Trafford không còn xa.