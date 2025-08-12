Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Garnacho ra ‘tối hậu thư’ cho MU

  • Thứ ba, 12/8/2025 05:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Alejandro Garnacho khiến Manchester United nóng ghế đàm phán khi gửi thông điệp dứt khoát: hoặc để anh gia nhập Chelsea ngay hè này, hoặc chấp nhận để cầu thủ ngồi dự bị suốt 6-12 tháng tới.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina từng nằm trong “nhóm 5 người” bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch hồi đầu hè, cùng Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford và Tyrell Malacia. Quyết định này được đưa ra sau khi Garnacho tỏ thái độ không hài lòng vì phải khởi đầu trên ghế dự bị ở chung kết Europa League.

Theo Daily Mail, Garnacho xác định Chelsea là bến đỗ tiếp theo, trong khi “The Blues” cũng dành sự quan tâm đặc biệt và không lo ngại về tính cách của anh sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng. Ban đầu, MU định giá cầu thủ này 70 triệu bảng, nhưng hiện giảm xuống 50 triệu để đẩy nhanh việc chia tay.

Kể từ khi ra mắt đội một, Garnacho chơi 144 trận, ghi 26 bàn và kiến tạo 22 lần, đồng thời góp phần mang về FA Cup 2023/24 và Carabao Cup 2022/23.

Không chỉ theo đuổi Garnacho, Chelsea còn đang đàm phán với RB Leipzig về phương án hoán đổi Xavi Simons. Thỏa thuận dự kiến đưa Christopher Nkunku - từng tỏa sáng tại Leipzig trước khi gia nhập Chelsea - trở lại Bundesliga.

Old Trafford đang chờ quyết định, nhưng với “tối hậu thư” từ Garnacho, thời gian dành cho MU không còn nhiều.

