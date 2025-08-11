Bức ảnh gây bão của Garnacho

Giữa lúc tương lai tại MU còn bỏ ngỏ, Alejandro Garnacho trở thành tâm điểm chú ý khi bức ảnh tại tiệm xăm lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Garnacho xuất hiện ở tiệm xăm với tay cầm vape.

Cầu thủ 21 tuổi thực hiện tác phẩm mới trên cánh tay, bên cạnh là chi tiết cầm một vật như vape gây tranh cãi. Hình ảnh này xuất hiện đúng thời điểm Garnacho đối mặt với áp lực lớn về phong độ và tương lai, qua đó làm dấy lên những câu hỏi về sự tập trung của anh cho sự nghiệp.

Một số người bảo vệ tiền đạo trẻ, cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc đời thường, trong khi nhiều ý kiến khác tỏ ra thất vọng, lo ngại hành vi ngoài sân cỏ có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và phong độ thi đấu đỉnh cao.

Garnacho đang đẩy mạnh ý định rời MU để gia nhập Chelsea, khép lại chương cuối của hành trình tại Old Trafford. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Garnacho.

The Telegraph tiết lộ Chelsea sẽ thương thảo trực tiếp với MU khi đội bóng thành Manchester giữ lập trường không để Garnacho ra đi với mức phí dưới 50 triệu bảng. Đáng chú ý, "The Blues" cũng song song theo đuổi Xavi Simons của RB Leipzig.

Nếu mọi việc thuận lợi, Garnacho có thể rời bỏ sự thất vọng ở Manchester để trở thành tâm điểm của một trong những bản hợp đồng đình đám nhất hè, mở ra chương mới tại Stamford Bridge.