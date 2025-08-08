Garnacho có bến đỗ mới

Alejandro Garnacho sắp rời MU khi truyền thông đồng loạt xác nhận cầu thủ người Argentina đồng ý các điều khoản cá nhân với Chelsea.

Garnacho sẽ chuyển sang khoác áo Chelsea hè này.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Alejandro Garnacho đã hoàn tất thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với Chelsea và chỉ muốn gia nhập đội bóng thành London. Chelsea hiện chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán với Manchester United để chốt mức phí chuyển nhượng.

Thông tin này cũng được nhà báo David Ornstein (The Athletic) xác nhận chiều 8/8. Ông cho biết Chelsea đang đẩy mạnh tiếp xúc với MU, trong khi Garnacho sẵn sàng khoác áo “The Blues”. Ngôi sao chạy cánh 21 tuổi từ chối mọi lời mời khác, ngoại trừ việc sang Stamford Bridge hoặc tiếp tục ở lại Old Trafford.

Nguồn tin cho hay quyết tâm ra đi của Garnacho xuất phát từ căng thẳng với HLV Ruben Amorim, người được cho là đã khuyên anh tìm bến đỗ mới. Động thái mua sắm của MU càng củng cố khả năng này: “Quỷ đỏ” vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Benjamin Sesko với giá 85 triệu euro - khoản đầu tư lớn được xem như bước dọn đường cho Garnacho rời CLB.

Ban đầu, MU định giá Garnacho ở mức 80 triệu euro, nhưng đã giảm yêu cầu trong quá trình thương thảo. Một số nguồn tin cho rằng khoảng 50 triệu euro có thể làm hài lòng cả hai bên.

Mùa trước, Garnacho ra sân 58 trận trên mọi đấu trường, ghi 11 bàn và có 10 kiến tạo. Nếu thương vụ hoàn tất, anh sẽ trở thành bản hợp đồng thứ 9 của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.