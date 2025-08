Garnacho quyết làm đối thủ của MU tại Premier League

Tuy nhiên, tài năng sinh năm 2004 gây bất ngờ khi từ chối tất cả để khẳng định mong muốn duy nhất: gia nhập Chelsea.

Nếu thương vụ được xúc tiến, Garnacho sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử rời Manchester United để cập bến Stamford Bridge, sau Mark Hughes vào năm 1995 và Juan Sebastián Veron năm 2003.

Phía Chelsea - đương kim vô địch FIFA Club World Cup - được cho là đang theo dõi sát tình hình, nhưng vẫn chưa gửi đề nghị chính thức đến MU. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" định giá Garnacho ở mức 50 triệu euro, con số không nhỏ đối với một cầu thủ đang có dấu hiệu sa sút.

Từng được kỳ vọng là trụ cột tương lai tại Old Trafford, Garnacho bùng nổ dưới thời HLV Erik ten Hag nhờ lối chơi tốc độ, giàu đột phá và kỹ thuật. Thế nhưng, sự xuất hiện của Ruben Amorim đã thay đổi tất cả. Cầu thủ người Argentina không còn giữ được phong độ, trong khi cá tính mạnh và hiệu suất thi đấu kém thuyết phục khiến anh bị loại khỏi kế hoạch mùa tới.

Đáng chú ý, dù đang tích cực cải tổ đội hình, MU vẫn chưa thu được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè này. Garnacho, Antony, Tyrell Malacia đều đang trong tình trạng "mắc kẹt", chưa tìm được bến đỗ mới. Trong khi đó, Marcus Rashford đã rời đội theo dạng cho mượn không phí sang Barcelona.

Ở chiều ngược lại, MU đã chi tới 153 triệu euro để đưa về ba tân binh: Bryan Mbeumo từ Brentford, Matheus Cunha từ Wolves và tài năng trẻ Diego Leon. Với khoản đầu tư lớn nhưng chưa có nguồn thu bù đắp, áp lực tài chính và yêu cầu thanh lọc đội hình sẽ khiến tương lai của những cái tên như Garnacho trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.