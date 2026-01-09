Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
PSG đã đúng khi thay Donnarumma

  Thứ sáu, 9/1/2026 08:51 (GMT+7)
Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain và HLV Luis Enrique có lý do để hài lòng khi thủ môn Lucas Chevalier tỏa sáng rực rỡ sau trận chung kết Siêu cúp Pháp trước Marseille.

Lucas Chevalier được kỳ vọng thay thế tốt Donnarumma trong khung gỗ PSG.

Rạng sáng 9/1, PSG thoát hiểm ở những giây cuối cùng, thắng Marseille trên loạt luân lưu để đoạt Siêu cúp Pháp (hai đội hoà 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức). Đây là đêm mà dấu ấn của Chevalier hiện diện xuyên suốt trận đấu, đặc biệt trong loạt sút luân lưu quyết định.

Trong thời gian thi đấu chính thức, Chevalier thực hiện tới 5 pha cứu thua quan trọng, 1 trong số đó có xG lên tới 0,78, gần ngang một quả phạt đền.

Đỉnh điểm là ở loạt luân lưu, nơi anh quyết định kết quả bằng cách cản phá 2 quả sút từ phía Marseille, góp phần giúp PSG giành chiến thắng 4-1.

Danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận là tưởng thưởng xứng đáng cho người gác đền PSG. France Football chấm Chevalier điểm số 8 sau trận, đánh giá cao đóng góp của thủ môn này cho chức vô địch của PSG.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người hâm mộ PSG đang ca ngợi Chevalier như biểu tượng của sự kiên cường và không từ bỏ.

Màn trình diễn này như thể bù đắp cho những sai lầm và nghi ngờ Chevalier phải nhận từ đầu mùa, đặc biệt khi HLV Luis Enrique gây tranh cãi để đem anh về thay thế Donnarumma.

Màn trình diễn này chắc chắn sẽ củng cố vị trí của Chevalier trong đội bóng Pháp.

