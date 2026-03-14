Trận đấu ở Iraq hoãn gấp vì tên lửa bay ngang

  • Chủ nhật, 15/3/2026 00:41 (GMT+7)
Sự cố an ninh khiến trận đấu giữa Erbil SC và Al Minaa SC thuộc giải VĐQG Iraq tạm dừng gần một giờ trước khi đội chủ nhà thắng kịch tính 3-2.

Tên lửa bay ngang bầu trời trong lúc trận đấu diễn ra.

Khi trận đấu đang diễn ra trên sân Franso Hariri ở thành phố Erbi, nhiều người chứng kiến các tên lửa xuất hiện trên bầu trời khu vực lân cận. Ngay lập tức, trọng tài quyết định cho dừng trận đấu để đảm bảo an toàn cho tất cả.

Cầu thủ hai đội được yêu cầu rời khỏi sân, trong khi lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra tình hình xung quanh. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những người có mặt trên sân không quá hoảng loạn, song sự lo lắng phần nào hiện hữu.

Thông thường trong tháng Ramadan, các trận đấu tại Trung Đông tạm dừng để cầu thủ nạp năng lượng nhanh sau khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, lần này việc gián đoạn hoàn toàn xuất phát từ tình hình an ninh khi các tên lửa liên tục được phóng trong khu vực.

Sau khoảng 45 phút chờ đợi, cơ quan chức năng xác nhận mức độ nguy hiểm đã giảm và trận đấu được phép tiếp tục từ thời điểm trước khi bị gián đoạn.

Khi bóng lăn trở lại, thế trận trở nên sôi động. Đội chủ nhà Erbil tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 3-2 trước Al Minaa.

Đào Trần

