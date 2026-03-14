Chủ MU lên tiếng về vị trí của Carrick

  • Thứ bảy, 14/3/2026 19:48 (GMT+7)
Sir Jim Ratcliffe lên tiếng khen ngợi HLV tạm quyền Michael Carrick sau chuỗi trận ấn tượng cùng MU, nhưng né tránh việc bổ nhiệm chính thức.

Carrick làm quá tốt so với vai trò của một HLV tạm quyền.

Carrick dẫn dắt Manchester United từ tháng 1 sau khi thay thế Ruben Amorim. Kể từ đó, cựu tiền vệ của "Quỷ đỏ" tạo ra sự thay đổi tích cực. Trong 8 trận dưới quyền Carrick, MU thắng tới 6 trận, kèm theo đó là hoà 1 và thua 1. Thành tích giúp đội bóng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và duy trì cuộc đua vào nhóm dự Champions League mùa tới.

Khởi đầu ấn tượng của Carrick khiến nhiều CĐV và chuyên gia bóng đá kêu gọi ban lãnh đạo MU trao cho ông cơ hội dẫn dắt đội bóng lâu dài. Một số cựu cầu thủ từng thi đấu cùng Carrick tại Old Trafford cũng bày tỏ sự ủng hộ với phương án này.

Khi được Sky Sports hỏi về màn thể hiện của HLV tạm quyền, Ratcliffe không ngần ngại dành lời khen: "Cậu ấy đang làm việc rất xuất sắc, chính xác là như vậy".

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Carrick có thể được bổ nhiệm chính thức nếu tiếp tục duy trì phong độ này, vị doanh nhân 73 tuổi tỏ ra khá thận trọng. "Tôi không bàn về vấn đề đó", ông đáp ngắn gọn.

Hiện MU đứng thứ 3 tại Premier League. Với việc bóng đá Anh nhiều khả năng tiếp tục có 5 suất dự Champions League mùa tới, cơ hội để đội chủ sân Old Trafford góp mặt ở sân chơi hàng đầu châu Âu đang rất rộng mở.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play

Đào Trần

Carrick Jim Ratcliffe Michael Carrick Manchester United MU Champions League Ruben Amorim

