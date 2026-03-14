MU chọn 5 ứng viên thay Carrick

Ban lãnh đạo Manchester United lập danh sách 5 ứng viên tiềm năng có thể thay thế Michael Carrick sau mùa giải này.

Carrick chưa chắc tiếp tục dẫn dắt MU.

Theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford xác định 5 cái tên khác có thể trở thành phương án thay thế Carrick. Danh sách này bao gồm Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace), Roberto De Zerbi (cựu HLV Brighton), cùng Julian Nagelsmann (HLV tuyển Đức).

Trong khi đó, Mauricio Pochettino đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ và không nằm trong kế hoạch của nửa đỏ thành Manchester. Nhiều nguồn tin cho rằng chiến lược gia người Argentina có thể trở lại Tottenham sau khi hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Mỹ kết thúc sau World Cup 2026.

Carrick được bổ nhiệm thay thế Ruben Amorim với bản hợp đồng tạm thời kéo dài đến hết mùa. Quyết định ban đầu được xem là giải pháp tình thế, nhưng kết quả trên vượt xa kỳ vọng. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ huyền thoại, MU thắng 6 trong 8 trận tại Premier League, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và mở ra cơ hội lớn giành vé dự Champions League.

Tuy nhiên, ESPN khẳng định việc Carrick được bổ nhiệm chính thức chưa được đảm bảo. Dù ban lãnh đạo đánh giá cao những gì ông làm được, họ vẫn muốn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai lâu dài của đội bóng.

Trước đó, MU từng nhắm đến Thomas Tuchel và Carlo Ancelotti. Đây đều là những chiến lược gia như giàu thành tích và đáp ứng tiêu chí chiến thuật mà INEOS đề ra. Tuy nhiên, việc Tuchel nhận lời dẫn dắt tuyển Anh còn Ancelotti nắm quyền tuyển Brazil khiến kế hoạch của "Quỷ đỏ" thay đổi đáng kể.

