4 ngôi sao hết đường trở lại MU

The Sun cho biết bộ tứ nói trên sẽ tiếp tục không được phép tập chung cùng đội một sau khi tập thể "Quỷ đỏ" trở về từ Mỹ. Nhóm này vẫn sẽ được tạo điều kiện tập tại Carrington nhưng theo một lịch trình khác biệt.

Thay vì chuyển bốn cầu thủ này xuống đội U21, MU đã chọn cách xử lý tinh tế hơn. Nguồn tin nội bộ cho biết câu lạc bộ lo ngại rằng việc đưa họ xuống đội trẻ có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý.

HLV Ruben Amorim quyết tâm xây dựng lại sự đoàn kết và tinh thần cống hiến cho đội bóng, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng những yếu tố khiến các cầu thủ ở đội một phân tâm sẽ không được chấp nhận.

Một nguồn tin cho biết: "Họ sẽ tập luyện cùng nhau nhưng theo một lịch trình khác với đội một. Đội một sẽ tập vào buổi sáng, trong khi nhóm kia sẽ tập vào buổi chiều".

MU cũng ra thông báo cho 4 cầu thủ này rằng họ nên tận dụng khoảng thời gian còn lại để tìm kiếm những bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa. "Quỷ đỏ" đang tích cực tìm cách tạo ra nguồn doanh thu từ chuyển nhượng để đem về thêm 1-2 tân binh trong hè này.

Garnacho, Antony và Sancho lần lượt được Chelsea, Betis và Dortmund quan tâm. Trong khi đó, Malacia vẫn đang chật vật tìm CLB mới sau quãng thời gian thi đấu không thành công theo dạng cho mượn tại PSV.

MU sẽ kết thúc chuyến du đấu mùa hè tại Mỹ với trận đấu gặp Everton vào sáng 4/8.

