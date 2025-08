Djokovic và dàn sao F1 đổ tiền vào bóng đá Pháp

Thông tin được xác nhận trong thông cáo chung của công ty đầu tư Sport Republic, đơn vị chủ quản của Southampton (Anh) và Göztepe (Thổ Nhĩ Kỳ). Thương vụ này nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới các CLB vệ tinh tại châu Âu và tăng tính gắn kết giữa các mô hình thể thao khác nhau.

Ngoài Djokovic, Montoya và Massa, nhóm đầu tư còn có vận động viên điền kinh từng vô địch Olympic, Félix Sánchez. Các nhà đầu tư này tham gia với vai trò “cổ đông chiến lược”, hỗ trợ thúc đẩy thương hiệu, truyền thông và các dự án thể thao - kinh doanh của Le Mans trong giai đoạn phục hưng.

Le Mans FC từng có thời gian chơi tại Ligue 1 và là bệ phóng của những ngôi sao như Didier Drogba hay Stephane Sessegnon. Tuy nhiên, đội bóng đã tụt dốc thê thảm và đang loay hoay tìm đường trở lại Ligue 1.

Djokovic, người đang sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam, chia sẻ rằng anh “tự hào được góp phần vào hành trình tái sinh của một CLB giàu truyền thống tại Pháp”. Đây là bước đi mới của tay vợt người Serbia trong vai trò nhà đầu tư sau khi từng tham gia một số dự án thể thao tại vùng Balkan.

