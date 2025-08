Dele Alli đang nói lời từ biệt bóng đá

Nhưng chỉ sau vài tháng, tiền vệ người Anh biến mất khỏi đội hình - và đang nghiêm túc cân nhắc giải nghệ ở tuổi 29. Một kết thúc buồn cho hành trình từng được ví như “sao mai rực rỡ nhất của bóng đá Anh”.

Có lẽ không ai ngờ rằng bốn năm sau khi rời Tottenham, Dele Alli lại đang đứng trước ngưỡng cửa... treo giày. Anh vắng mặt trong chuyến tập huấn gần nhất của Como tại Bormio, không chấn thương, không thông báo rõ ràng - chỉ là một sự im lặng đáng ngại. Theo tiết lộ từ Daily Mail, Dele Alli chia sẻ với bạn bè rằng anh đang thực sự cân nhắc kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số.

Với một cầu thủ từng khiến cả châu Âu ngưỡng mộ nhờ những màn trình diễn ảo diệu trong màu áo Spurs và tuyển Anh giai đoạn 2015-2018, đây là cái kết đắng lòng. Từ một "Golden Boy" có thể làm tất cả - ghi bàn, kiến tạo, gây đột biến - Dele Alli giờ đây chỉ còn lại cái tên và một chuỗi thất vọng kéo dài từ Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ, giờ là Italy.

Dele Alli từng tự nhận mình đã “mất phương hướng” trong thời gian khoác áo Everton, và tiết lộ gây sốc về tuổi thơ bị lạm dụng từng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Nhưng bóng đá đỉnh cao vốn là thế giới không khoan nhượng - những ai không đủ sức quay lại sẽ bị bỏ lại. Dele Alli đã cố gắng, nhưng thời gian và sự tự tin dường như không còn đứng về phía anh.

Ở Como - nơi từng là điểm tựa phục sinh cho những cái tên như Fabregas (giờ là HLV), Dele Alli được kỳ vọng sẽ hồi sinh. Anh ký hợp đồng có thời hạn một năm, với điều khoản tự chọn gia hạn. Nhưng mọi thứ chưa kịp bắt đầu thì đã có nguy cơ tan vỡ. Việc không có tên trong danh sách dự trại tập huấn, cộng với dấu hiệu chán nản, khiến người ta tin rằng anh đã gần như buông xuôi.

Sự nghiệp của Dele Alli có thể ví như một ngọn pháo sáng rực rỡ rồi tắt ngúm giữa đêm. Ghi 67 bàn sau 269 trận cho Tottenham, vào bán kết World Cup 2018 cùng tuyển Anh, từng được định giá 100 triệu bảng - nhưng rồi không thể thích nghi, không thể phát triển thêm, không tìm được môi trường phù hợp.

Câu chuyện của Dele Alli cũng là một lời cảnh tỉnh cho giới bóng đá hiện đại: tài năng thôi là chưa đủ. Cần một hệ sinh thái ổn định, một tâm lý vững vàng và cả sự may mắn để duy trì đỉnh cao. Với Dele Alli, mọi thứ dường như sụp đổ quá nhanh sau một chấn thương, vài mùa giải sa sút và những quyết định chuyển nhượng không thành công.

Nếu Dele Alli thực sự giải nghệ trong năm nay, bóng đá Anh sẽ mất đi một trong những tài năng lớn nhất chưa kịp hoàn thiện. Không phải vì thiếu kỹ năng, mà vì một chuỗi sai lệch từ môi trường, chiến lược phát triển cá nhân, đến cả những tổn thương tinh thần âm ỉ. Dele Alli không đơn thuần là “người thất bại” - anh là điển hình cho những gì có thể xảy ra nếu một viên ngọc quý không được mài giũa đúng cách.

Có lẽ người hâm mộ vẫn mong chờ một phép màu: rằng Alli sẽ xuất hiện, nở nụ cười và chiến đấu lần cuối. Nhưng nếu đó là lời chia tay thật sự, hy vọng anh sẽ tìm thấy bình yên - điều mà có lẽ bóng đá đã không thể mang lại trọn vẹn cho anh.

