Bạn gái Alli gây chú ý

Cả hai theo dõi trận đấu từ khán đài do Alli bị treo giò. Người đẹp 26 tuổi trở thành tâm điểm tại sân Stadio Giuseppe Sinigaglia khi diện chiếc cardigan trắng ôm sát cơ thể, không lộ nội y bên trong, kết hợp với quần short siêu ngắn ton-sur-ton và đôi giày cao gót bản to, tôn lên đôi chân dài quyến rũ.

Cindy chia sẻ loạt ảnh tại sự kiện lên tài khoản trang cá nhân có hơn 7 triệu người theo dõi. Cô rạng rỡ nắm tay Alli bước vào sân, trong khi tiền vệ người Anh chọn một set đồ màu nâu đơn giản.

Phía dưới bài đăng, người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi với những bình luận: "Biểu tượng thời trang đích thực", "Mỗi lần nhìn bạn là như nhìn thẳng vào mặt trời", "Cô nàng WAGs luôn biết cách thu hút".

Cindy và Alli bắt đầu hẹn hò từ tháng 6/2022. Hiện tại, Cindy là người mẫu kiêm influencer nổi tiếng, trực thuộc công ty quản lý Uno Models. Trong khi đó, cựu tiền vệ Tottenham đang nỗ lực hồi sinh sự nghiệp tại Como.

Alli có màn ra mắt không suôn sẻ khi nhận thẻ đỏ chỉ sau 10 phút thi đấu vì pha vào bóng với Ruben Loftus-Cheek trong thất bại 1-2 trước Milan hôm 16/3. Đây là lần đầu tiên anh ra sân kể từ tháng 2/2023.

Alli từng thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ cho Besiktas trước khi ký hợp đồng 18 tháng với Como. Anh dự kiến có thể tái xuất vào ngày 13/4 tới trong trận gặp Torino.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.