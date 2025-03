Dele Alli đáp trả

HLV Cesc Fabregas trao cơ hội ra mắt cho Dele trong trận thua AC Milan 1-2 hôm 16/3, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở thành ác mộng. Cựu tiền vệ Tottenham bị truất quyền thi đấu sau chưa đầy 10 phút. Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp khi phạm lỗi với Ruben Loftus-Cheek. Sau trận, Fabregas thất vọng chỉ trích học trò .

Mới nhất, Alli đáp trả: "Cảm giác ra sân thật đặc biệt vì tôi hiểu rõ hành trình của mình. Khi vào sân, tôi chỉ tập trung giúp đội bóng. Chúng tôi đang bị dẫn 1-2, và tôi muốn tạo ảnh hưởng, ghi bàn hoặc kiến tạo để thay đổi cục diện. Với tôi, đó là một pha phạm lỗi chiến thuật, chỉ đáng nhận thẻ vàng".

"Tôi không hề có ác ý hay vào bóng thô bạo. Nếu dừng hình tại khoảnh khắc gầm giày chạm vào bắp chân đối phương, nó trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế không hề có lực tác động mạnh nào cả", anh nói thêm.

Bất chấp màn ra mắt đáng quên, Alli tự tin về tương lai tại Como sau khi ký hợp đồng 18 tháng. "Tôi hy vọng đạt nhiều thành công. Tôi muốn hướng đến những điều lớn lao, vì tôi tin Como có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và tôi muốn là một phần của hành trình đó", cựu sao Spurs nhấn mạnh.

Dele gia nhập Como từ tháng 12/2023 nhưng phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra sân. Giờ anh tiếp tục đối mặt với khoảng thời gian ngồi ngoài vì án treo giò. Trận thua trước Milan khiến Como rơi xuống vị trí thứ 13 tại Serie A, chỉ hơn nhóm xuống hạng 7 điểm.

