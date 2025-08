Ronaldo không cần khóc để thể hiện tình người

Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi - nhưng lần này không phải vì bàn thắng hay thái độ thi đấu, mà vì sự... vắng mặt. Khi tiền đạo Diogo Jota qua đời vào tháng trước, nhiều người mong đợi Ronaldo, với tư cách là thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha, sẽ có mặt trong lễ tang để chia sẻ nỗi mất mát cùng người thân đồng đội. Tuy nhiên, anh không xuất hiện, và điều đó nhanh chóng dẫn đến những lời chỉ trích trên mạng xã hội và truyền thông.

Tuy nhiên, sự vắng mặt ấy không đồng nghĩa với sự vô cảm. Ít nhất là theo lời của Fernando Gomes - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. Ông gọi làn sóng chỉ trích nhắm vào Ronaldo là một "sự bất công to lớn", và nhấn mạnh rằng CR7 “vô cùng gắn bó với Diogo Jota và gia đình cậu ấy”.

“Cristiano luôn thể hiện sự nhạy cảm sâu sắc trong những tình huống như thế này, dù không hiện diện trực tiếp”, Gomes chia sẻ. Ông cũng nói thêm rằng Ronaldo đã gửi lời chia buồn riêng đến gia đình Jota, và rằng "những gì xảy ra sau đó chỉ là do người ngoài thêu dệt".

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành nơi xét xử đạo đức, Ronaldo - với tầm ảnh hưởng toàn cầu - thường xuyên bị gán vai trò như một nhân vật đại diện cho mọi giá trị đúng đắn. Không đến tang lễ? Lập tức bị gắn mác lạnh lùng, thiếu tình người. Mặc vest đen, rơi nước mắt? Sẽ được tán tụng như biểu tượng nhân văn. Vấn đề là, dù chọn cách nào, Ronaldo luôn bị phán xét.

Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có đang yêu cầu quá nhiều ở một cầu thủ bóng đá, chỉ vì anh ta là Ronaldo? Những người thân cận trong đội tuyển Bồ Đào Nha đều khẳng định mối quan hệ giữa Ronaldo và Jota là rất tốt. Trong suốt các chiến dịch EURO và World Cup, CR7 luôn thể hiện tinh thần hỗ trợ đàn em. Anh không có nghĩa vụ phải có mặt tại mọi nghi thức xã giao - đặc biệt khi lịch trình cá nhân và yếu tố riêng tư chưa được công khai.

Việc Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha lên tiếng bênh vực Ronaldo cũng phản ánh một thực tế khác: Ronaldo không còn đơn thuần là một cầu thủ, mà là một biểu tượng quốc gia. Và mỗi hành vi, mỗi quyết định - dù nhỏ nhất - cũng có thể trở thành đề tài để công kích. Trong xã hội mạng, sự vắng mặt cũng dễ dàng bị gán cho những động cơ tăm tối, dù thực tế có thể đơn giản hơn nhiều.

Gia đình Diogo Jota, cho đến thời điểm này, cũng không lên tiếng phàn nàn. Điều đó càng khiến dư luận cần tự hỏi: có phải chúng ta đang phán xét thay cho người trong cuộc?

Ở tuổi 40, Ronaldo không chỉ là cầu thủ kỳ cựu, mà còn là người đã kinh qua không ít mất mát và biến động. Sự im lặng, trong những lúc như thế này, đôi khi lại thể hiện sự tinh tế hơn mọi lời nói hay hành động ồn ào.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.