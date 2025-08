MU cấm in tên Ronaldo, Beckham và Cantona lên áo đấu mới

Manchester United tung ra bộ áo đấu sân nhà và sân khách mùa giải 2025/26 với thiết kế bắt mắt từ adidas, nhanh chóng tạo nên cơn sốt với người hâm mộ toàn cầu.

Ronaldo hiện khoác áo Al Nassr tại Saudi Arabia.

Tuy nhiên, một chính sách bất ngờ từ CLB khiến nhiều CĐV thất vọng: họ không thể in tên của ba huyền thoại Cristiano Ronaldo, David Beckham và Eric Cantona lên áo đấu mới. Tại cửa hàng Megastore ở sân Old Trafford, một thông báo rõ ràng được treo tại khu vực in tên áo: “Do các hạn chế về bản quyền, chúng tôi không thể in tên Cantona, Beckham và Ronaldo”.

Theo xác nhận từ The Sun, cả ba ngôi sao này đều sở hữu bản quyền hình ảnh cá nhân - nghĩa là CLB không có toàn quyền sử dụng tên tuổi của họ cho mục đích thương mại, bao gồm việc in trên áo đấu chính thức. Dù từng là những biểu tượng lẫy lừng của sân Old Trafford, tên của họ hiện nằm ngoài danh mục được in ấn trên trang phục mùa giải mới.

Động thái này khiến không ít người hâm mộ hụt hẫng, đặc biệt là với trường hợp của Cristiano Ronaldo - người vẫn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim các CĐV dù đã rời đội bóng.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn có nhiều lựa chọn hấp dẫn khác cho áo đấu mùa này. Những tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha hứa hẹn sẽ là cái tên “hot” trên lưng áo, trong khi đội trưởng Bruno Fernandes tiếp tục duy trì sức hút lớn với các sản phẩm chính thức.

Về phần mình, Man United đang trình diễn khá ấn tượng trong chuyến du đấu hè tại Mỹ. Chiến thắng trước West Ham và Bournemouth cho thấy bộ áo mới không chỉ đẹp về hình thức, mà còn mang đến khởi đầu thuận lợi về mặt phong độ. Đội bóng sẽ hướng tới trận thắng thứ ba liên tiếp khi chạm trán Everton vào cuối tuần này.

Dù không thể in tên những huyền thoại như Ronaldo hay Beckham, sức hấp dẫn từ thiết kế áo mới và dàn sao hiện tại của Man United vẫn đang giúp áo đấu mùa giải 2025/26 trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường.