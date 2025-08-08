Mức giá mới của Garnacho

Chelsea đã bày tỏ sự quan tâm đến Alejandro Garnacho và hiện có những cuộc đàm phán với MU.

Chelsea đẩy mạnh vụ Garnacho.

BBC đưa tin MU đã đặt mức giá 50 triệu bảng cho Garnacho trước sự quan tâm từ phía Chelsea. Garnacho cũng xác định chia tay MU và chỉ muốn đến Chelsea để đá ở Premier League và Champions League.

Garnacho từng rất gần với việc gia nhập Chelsea vào tháng 1, khi cầu thủ này tin rằng một thỏa thuận sẽ được ký kết. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đổ vỡ khi MU muốn thu về 60 triệu bảng. Suốt thời gian qua, hai đội vẫn giữ liên lạc về trường hợp của Garnacho.

Ngoài tiềm năng lớn, mức lương thấp của Garnacho cũng thu hút Chelsea. Theo Capology, anh hiện nhận 50.000 bảng/tuần tại MU.

Chelsea đánh giá cao năng lực của Garnacho, người có thể phù hợp với vai trò chạy cánh tại sân Stamford Bridge. "The Blues" muốn thanh lý Raheem Sterling để dọn đường đón tiền vệ người Argentina.

Khi được hỏi về Garnacho trong chuyến du đấu tại Mỹ hồi tuần trước, HLV Ruben Amorim nói: "Cậu ấy rất tài năng, thực sự là một chàng trai đầy triển vọng. Nhưng đôi khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Bạn không thể giải thích một cách cụ thể điều đó, nhưng tôi có cảm giác rõ ràng rằng Garnacho muốn một điều gì đó khác, một người lãnh đạo khác".

Nếu thương vụ được xúc tiến, Garnacho sẽ trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử rời MU để cập bến Stamford Bridge, sau Mark Hughes vào năm 1995 và Juan Sebastián Veron vào năm 2003.

