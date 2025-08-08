Hơn 10.000 người theo dõi chuyến bay đưa Sesko tới MU

Tiền đạo Benjamin Sesko đặt chân tới Anh để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, chuẩn bị ký hợp đồng chính thức với MU trong thương vụ trị giá 85 triệu euro.

Chuyến bay chở Sesko rời Đức vào chiều thứ năm (giờ địa phương) thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, với hơn 10.000 người theo dõi hành trình trực tuyến. Trung phong người Slovenia sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng vào thứ sáu. Kế hoạch của MU là để cựu sao RB Leipzig ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ ở Old Trafford trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải gặp Fiorentina vào thứ bảy (9/8).

Sesko là mảnh ghép thứ 3 trong hàng công mới toanh của HLV Ruben Amorim, sau Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Tổng giá trị bộ ba này gần chạm mốc 250 triệu euro, cho thấy quyết tâm nâng cấp hàng công của CLB sau mùa giải thất vọng với chỉ 44 bàn thắng và vị trí thứ 15 chung cuộc ở Premier League.

Bên cạnh việc chiêu mộ tiền đạo, HLV Amorim nhắm đến tăng cường tuyến giữa. Mục tiêu tiếp theo là Carlos Baleba của Brighton. Tiền vệ 21 tuổi được đánh giá cao, nhưng Brighton chưa có ý định bán khi anh còn 3 năm hợp đồng. Dù vậy, MU bắt đầu tiếp cận Baleba thông qua các kênh trung gian.

Sự xuất hiện của Sesko đồng nghĩa với một cuộc thanh lọc nhân sự tại Old Trafford. Rasmus Hojlund khả năng ra đi sau quãng thời gian không như kỳ vọng. MU sẵn sàng bán lỗ, với mức giá chỉ khoảng 40 triệu euro.

Marcus Rashford rời CLB sau mâu thuẫn với HLV Amorim, Alejandro Garnacho có thể gia nhập Chelsea. Trong khi đó, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia cũng không còn nằm trong kế hoạch và tìm đường ra đi.

MU đang thay đổi mạnh mẽ, và Sesko là một trong những nhân tố trung tâm cho hành trình tái thiết của HLV Amorim.