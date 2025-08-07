MU đón tân binh giá 85 triệu euro

The Athletic xác nhận MU đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko với bản hợp trị giá 85 triệu euro, trong đó có 8,5 triệu euro phụ phí.

Sesko chọn MU dù Newcastle đưa ra mức giá tốt hơn.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất tối 7/8. Cầu thủ người Slovenia được phép tiến hành kiểm tra y tế trước khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đình đám.

Trước đó, Newcastle đạt thỏa thuận với Leipzig ở mức 82,5 triệu euro kèm 2,5 triệu euro phụ phí. Tuy nhiên, Sesko ưu tiên chọn MU. "Quỷ đỏ" nhanh chóng chốt thương vụ với mức phí thấp hơn, song đáp ứng kỳ vọng của Leipzig nhờ quá trình đàm phán suôn sẻ và quyết tâm dứt điểm nhanh gọn.

Newcastle có suất dự Champions League mùa tới, trong khi MU bị loại khỏi mọi giải đấu cúp châu Âu. Thế nhưng, độ hấp dẫn về thương hiệu, định hướng dài hạn và vị thế tại Premier League của MU đủ sức thuyết phục tiền đạo 22 tuổi.

Sesko ghi 21 bàn cho Leipzig mùa giải trước và có tổng cộng 39 bàn sau 87 trận kể từ khi gia nhập CLB năm 2023. Anh được ví như một viên ngọc thô đầy sức mạnh, cao 1m95, tốc độ tốt, khả năng dứt điểm bằng cả hai chân lẫn đánh đầu ấn tượng. Không ít người gọi Sesko là "Haaland mới" nhờ phong cách thi đấu bùng nổ, dứt khoát và không ngại va chạm.

Sesko hứa hẹn giúp MU giải quyết bài toán tấn công.

MU từng theo dõi Sesko từ năm 2019 khi anh còn khoác áo NK Domzale. Đến nay, họ mới thực sự sở hữu "quái vật vòng cấm" nhắm đến từ lâu. Dù tiềm năng rất lớn, áp lực tại Old Trafford là điều không dễ vượt qua, nhất là với một tiền đạo trẻ chưa từng thi đấu ở Anh.

Thương vụ Sesko đưa tổng mức chi tiêu của MU hè này hơn 200 triệu euro, sau khi chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Nếu tính phụ phí, phí đại diện và các khoản khác, số tiền "Quỷ đỏ" chi ra cho hàng công gần chạm mốc 250 triệu euro, nối dài chuỗi mua sắm rầm rộ kể từ thời điểm Sir Jim Ratcliffe tiếp quản đội bóng đầu năm 2024.

Dù chi đậm, MU vẫn áp dụng phương án thanh toán theo từng đợt, giúp CLB kiểm soát tốt dòng tiền. Các thương vụ như Cunha và Mbeumo đều được chia làm nhiều khoản trả góp trong 3-4 năm. Đây là cách tiếp cận tài chính linh hoạt để cân bằng tham vọng và ngân sách, khi "Quỷ đỏ" vẫn phải dè chừng giới hạn tài chính (PSR).

Nếu Sesko thích nghi nhanh và phát huy hết tiềm năng, đây có thể là bản hợp đồng thay đổi cục diện hàng công của MU trong nhiều mùa giải tới. Nhưng nếu không, đó sẽ lại là một canh bạc lớn tại Old Trafford, nơi chưa bao giờ dễ dàng cho bất kỳ chân sút trẻ nào.