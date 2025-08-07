Ngay sau khi để hụt Benjamin Sesko vào tay Manchester United, Newcastle tiếp tục gây xôn xao khi ra án kỷ luật nội bộ với tiền đạo chủ lực Alexander Isak.

Newcastle loại Isak khỏi đội một.

Theo Sky Sports, chân sút người Thụy Điển bị yêu cầu tách khỏi đội hình chính và tập luyện riêng. Quyết định này không chỉ tạo thêm căng thẳng nội bộ, mà còn đẩy tương lai của Isak tại St James’ Park vào vòng nghi vấn, đặc biệt trong bối cảnh Liverpool đang theo sát từng diễn biến.

Thực tế, Liverpool từng gửi lời đề nghị lên tới gần 140 triệu euro để chiêu mộ Isak nhưng bị Newcastle từ chối. Tuy nhiên, động thái kỷ luật mới nhất của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang được giới chuyên môn xem là bước ngoặt, có thể mở đường cho thương vụ “bom tấn” này được kích hoạt.

Tân HLV Arne Slot vốn chưa hài lòng với tân binh Hugo Ekitike và đang tìm kiếm thêm một mũi nhọn thực sự đẳng cấp cho hàng công. Isak - với tốc độ, kỹ thuật và khả năng di chuyển thông minh - được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng cho hệ thống tấn công mà nhà cầm quân người Hà Lan đang xây dựng.

Phát biểu trong buổi họp báo gần nhất, HLV Eddie Howe nhấn mạnh: “Không cầu thủ nào có thể cư xử không đúng mực rồi kỳ vọng được trở lại tập luyện như bình thường”. Tuyên bố này được cho là nhằm vào Isak, người từng được đồn đoán có thái độ không hài lòng với ban huấn luyện sau khi Newcastle hụt Sesko.

Chưa dừng lại ở đó, Sky Sports còn tiết lộ Newcastle đang nhắm tới Nicolas Jackson của Chelsea như một phương án thay thế nếu phải chia tay Isak. Động thái này cho thấy đội bóng áo sọc trắng-đen đã sẵn sàng cho kịch bản ngôi sao người Thụy Điển ra đi.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang nóng dần, những diễn biến tại Newcastle chắc chắn sẽ được theo dõi sát sao. Và nếu Liverpool quyết tâm, Alexander Isak hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép đáng giá tiếp theo trong đội hình đang được Arne Slot tái thiết đầy tham vọng