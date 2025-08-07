Sesko đối mặt cú sốc văn hóa tại MU

Benjamin Sesko sẽ đối mặt với các quy tắc nghiêm ngặt tại Manchester United một khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng giá 74 triệu bảng từ RB Leipzig.

Sesko sẽ là bản hợp đồng lớn tiếp theo của Manchester United trong mùa hè này, sau các thương vụ chiêu mộ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Manchester United đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Tuy nhiên, nếu cập bến Old Trafford, tiền đạo trẻ người Slovenia sẽ phải làm quen với một môi trường hoàn toàn khác - nơi kỷ luật được đặt lên hàng đầu dưới thời tân HLV Ruben Amorim.

Theo nguồn tin từ Bild, HLV Amorim bắt đầu triển khai một loạt quy tắc nghiêm ngặt nhằm thiết lập lại văn hóa CLB, sau mùa giải 2024/25 thất vọng khi "Quỷ đỏ" chỉ về đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc cấm cầu thủ sử dụng các kỳ nghỉ quốc tế để đi du lịch cá nhân - động thái được cho là nhằm tránh lặp lại tình huống Marcus Rashford và Casemiro bay sang Mỹ nghỉ dưỡng trong thời gian không lên tuyển hồi tháng 11/2024.

Không dừng lại ở đó, Amorim cũng nghiêm cấm việc mang đồ ăn vào phòng thay đồ trong ngày thi đấu, với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ dinh dưỡng và đảm bảo trạng thái thể chất tối ưu cho các cầu thủ. Một quy định khác - mang đậm tinh thần kỷ luật tập thể - là yêu cầu đội thua trong các buổi tập phải tự tay thu dọn toàn bộ trang thiết bị, thay vì phó thác cho nhân viên hậu cần của CLB. Đây được xem là cách HLV người Bồ Đào Nha rèn tính trách nhiệm và tinh thần cạnh tranh trong nội bộ đội bóng.

Đối với Sesko - người từng được chiều chuộng như "ông hoàng" tại Leipzig - việc chuyển sang một môi trường khắt khe và đòi hỏi cao như Man United dưới thời Amorim sẽ là phép thử lớn cho sự trưởng thành và khả năng thích nghi của anh.

Dù vậy, nếu thương vụ này hoàn tất, đây sẽ là bước tiến lớn trong hành trình xây dựng lại "Quỷ đỏ" theo hình mẫu kỷ luật - hiệu quả mà HLV Amorim đang kiên quyết theo đuổi