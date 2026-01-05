Amorim khó sống sót tại MU

Việc Ruben Amorim công khai thách thức ban lãnh đạo MU để ông có thể làm việc mà không bị can thiệp đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của CLB.

Ruben Amorim đang gặp thách thức lớn.

Sau khi ám chỉ lần đầu về những vấn đề phía sau hậu trường trong buổi phỏng vấn hôm 2/1, Amorim chờ đến câu hỏi cuối cùng trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds United hôm 4/1 tại Elland Road để đưa ra các tuyên bố quan trọng.

Chuyện gì đang xảy ra?

Amorim nói ông sẵn sàng rời đi khi hợp đồng kết thúc sau 18 tháng, đồng thời cho rằng mình gặp phải sự can thiệp không mong muốn từ những nhân vật cấp cao của MU. HLV người Bồ Đào Nha tin rằng điều này thật khó chấp nhận.

Amorim so sánh mình với ba huấn luyện viên nổi tiếng từng làm việc ở Premier League là Thomas Tuchel, Antonio Conte và Jose Mourinho, ám chỉ họ sẽ không phải đối mặt với những sự can thiệp tương tự.

"Tôi đến đây để làm nhà quản lý (manager), không phải huấn luyện viên trưởng thuần tuý (head-coach)", Amorim nhấn mạnh. "Mọi bộ phận, từ tuyển trạch đến Giám đốc Thể thao, họ cần làm công việc của mình. Tôi sẽ làm công việc của mình trong 18 tháng và sau đó CLB sẽ tiến lên. Đó là thỏa thuận".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha liên tục nhấn mạnh công việc của ông tại MU không phải chỉ để làm huấn luyện viên. Thậm chí HLV này còn bổ sung: "Nếu mọi người không thể chịu đựng được những lời chỉ trích từ Gary Neville và những người khác, chúng ta cần thay đổi câu lạc bộ".

Neville gần đây chỉ trích thậm tệ MU, đặc biệt sau trận hòa 1-1 với Wolverhampton Wanderers. Cựu hậu vệ MU mô tả đội bóng có màn trình diễn "tệ chưa từng thấy". Paul Scholes cũng cho rằng Amorim không hiểu triết lý của MU vì sử dụng hệ thống phòng ngự ba người, đi ngược truyền thống câu lạc bộ.

Amorim thực tế thay đổi hệ thống ba hậu vệ sang bốn hậu vệ khi MU giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle vào Boxing Day, nhưng quay lại sơ đồ 3-5-2 cho các trận đấu tiếp theo, bao gồm cả trận hoà tại Leeds.

The Times cho biết Christopher Vivell, người đứng đầu bộ phận tuyển trạch của Manchester United, kêu gọi Amorim điều chỉnh hệ thống sau khi huấn luyện viên Marco Silva của Fulham giải thích chi tiết kế hoạch đối phó với sơ đồ 3 hậu vệ sau trận hòa 1-1 tại Craven Cottage vào tháng 8.

MU gây thất vọng trong trận hoà trên sân Leeds.

Mâu thuẫn bùng phát

Amorim thừa nhận bản thân có những bất đồng với câu lạc bộ về các mục tiêu chuyển nhượng, trong khi những dấu hiệu khác về sự căng thẳng giữa HLV này với giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng rõ ràng hơn.

Khi được hỏi liệu ông còn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo MU hay không, Amorim chỉ mập mờ: "Tôi không phải Tuchel, Conte, không Mourinho, nhưng tôi là huấn luyện viên trưởng của Manchester United. Và điều đó sẽ diễn ra như vậy trong 18 tháng hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến đây để thay thế tôi".

Mặc dù quan chức MU thời gian qua cố gắng tạo ra hình ảnh hòa hợp, mọi thứ đang dần lộ ra khi Amorim tung hê trên truyền thông. Dù MU chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (tính xa hơn, MU chỉ thắng 3 trong 11 trận), HLV này vẫn tin mình đang đi đúng hướng.

HLV Amorim đòi thêm quyền lực ở MU.

Tuy nhiên, những phát biểu của ông làm dậy sóng MU. Phân tích từ báo chí Anh cho thấy tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Những nhân vật cấp cao ở MU rõ ràng không hài lòng với thông điệp mạnh mẽ từ Amorim.

Việc HLV này công khai ám chỉ bất đồng về chuyển nhượng với ban lãnh đạo, liên quan đến việc thất bại trong việc ký hợp đồng mua Antoine Semenyo và bị giới hạn quyền lực tại MU khiến giới chủ CLB không thích.

Rõ ràng, người hâm mộ giờ biết rõ Amorim bất mãn. Liệu Giám đốc Bóng đá Wilcox, người chưa từng phát biểu công khai với truyền thông, sẽ can thiệp? Hoặc Giám đốc Điều hành Omar Berrada hay Sir Jim Ratcliffe có ra mặt để xoa dịu tình hình?

Vị trí của MU trên bảng xếp hạng gần như không thay đổi so với trước trận Leeds. Với việc đang xếp thứ 6, MU vẫn đủ điều kiện để đua tấm vé dự cúp châu Âu, mục tiêu Amorim được giao. Nhưng thật khó để tưởng tượng ghế của Amorim sẽ yên ổn sau những phát biểu và kết quả gần đây của MU.

