Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Lampard vỡ mộng

  • Thứ hai, 5/1/2026 07:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tham vọng sớm tách tốp và tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ trong cuộc đua giành vé lên Ngoại hạng Anh mùa tới của HLV Frank Lampard phá sản, khi Coventry City có phong độ kém cỏi.

HLV Lampard đang gặp khó khi Coventry City tiếp tục chuỗi phong độ kém cỏi.

Hôm 4/1, ở vòng 26 Championship, Coventry City để thua 2-3 trước Birmingham City tại sân St Andrew's. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp đội bóng của Lampard không thắng. Tính xa hơn, đội bóng dẫn đầu Championship hiện tại chỉ giành được hai chiến thắng trong 8 trận gần nhất, khiến khoảng cách của họ với đội xếp thứ hai Middlesbrough giờ chỉ còn 6 điểm.

Trước đó, Coventry có lúc hơn đội xếp thứ hai tới 14 điểm. Phong độ sa sút của Coventry City được thể hiện rõ ràng qua những con số thống kê. Họ không duy trì được sự ổn định và phong độ huỷ diệt như ở giai đoạn đầu mùa.

Tính từ đầu tháng 12, Coventry chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất, thua tới 3 và hoà 3 trận. Thất bại trước Birmingham City không chỉ là một cú sốc mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội bóng này.

Lampard anh 1

Coventry (áo hồng) đang sa sút.

Trong bối cảnh các đối thủ như Ipswich Town hoặc Middlesbrough tận dụng tốt cơ hội trong các trận đấu còn lại để thu hẹp khoảng cách, giấc mộng sớm giành vé lên Ngoại hạng Anh của Coventry City gần như đổ vỡ.

Lampard đang đối mặt với áp lực lớn khi đội bóng của ông không thể duy trì phong độ cao. Dù vậy, HLV này vẫn tin tưởng vào khả năng phục hồi của đội bóng, nhấn mạnh rằng Coventry City cần phải nhanh chóng tìm lại sự ổn định để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Đây cũng là lời cảnh báo cho vị cựu HLV Chelsea rằng Championship, với sự cạnh tranh khốc liệt, không cho phép bất kỳ đội bóng nào lơ là. Với những gì đã xảy ra, Coventry cần phải có những điều chỉnh chiến thuật và tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu không, giấc mơ thăng hạng của họ có thể bị đe dọa nghiêm trọng.

Ugarte lại gây tranh cãi

Manuel Ugarte một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ MU bởi những hình ảnh khó chấp nhận ngay từ phần khởi động trước cuộc chạm trán Leeds United.

4 giờ trước

Ramos đứng giữa lịch sử và quyền lực

Trong kỷ nguyên bóng đá ngày càng bị chi phối bởi các quỹ đầu tư và dòng tiền xuyên biên giới, việc mua lại một CLB có thể thực hiện theo những kịch bản phi truyền thống.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Lampard Frank Lampard Coventry City

    Đọc tiếp

    Amorim kho song sot tai MU hinh anh

    Amorim khó sống sót tại MU

    4 phút trước 11:00 5/1/2026

    0

    Việc Ruben Amorim công khai thách thức ban lãnh đạo MU để ông có thể làm việc mà không bị can thiệp đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của CLB.

    Bang ghe du bi gay choang cua MU hinh anh

    Băng ghế dự bị gây choáng của MU

    20 phút trước 10:44 5/1/2026

    0

    Hôm 4/1, danh sách cầu thủ dự bị của MU trong trận hòa 1-1 trước Leeds United thuộc vòng 20 Premier League trở thành tâm điểm chú ý, qua đó phơi bày thực trạng lực lượng quá mỏng.

    Nunez gieo sau cho Ronaldo hinh anh

    Nunez gieo sầu cho Ronaldo

    1 giờ trước 09:38 5/1/2026

    0

    Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr chính thức mất ngôi đầu Saudi Pro League sau 12 vòng đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý