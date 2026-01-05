HLV Lampard vỡ mộng

Tham vọng sớm tách tốp và tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ trong cuộc đua giành vé lên Ngoại hạng Anh mùa tới của HLV Frank Lampard phá sản, khi Coventry City có phong độ kém cỏi.

HLV Lampard đang gặp khó khi Coventry City tiếp tục chuỗi phong độ kém cỏi.

Hôm 4/1, ở vòng 26 Championship, Coventry City để thua 2-3 trước Birmingham City tại sân St Andrew's. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp đội bóng của Lampard không thắng. Tính xa hơn, đội bóng dẫn đầu Championship hiện tại chỉ giành được hai chiến thắng trong 8 trận gần nhất, khiến khoảng cách của họ với đội xếp thứ hai Middlesbrough giờ chỉ còn 6 điểm.

Trước đó, Coventry có lúc hơn đội xếp thứ hai tới 14 điểm. Phong độ sa sút của Coventry City được thể hiện rõ ràng qua những con số thống kê. Họ không duy trì được sự ổn định và phong độ huỷ diệt như ở giai đoạn đầu mùa.

Tính từ đầu tháng 12, Coventry chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất, thua tới 3 và hoà 3 trận. Thất bại trước Birmingham City không chỉ là một cú sốc mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội bóng này.

Coventry (áo hồng) đang sa sút.

Trong bối cảnh các đối thủ như Ipswich Town hoặc Middlesbrough tận dụng tốt cơ hội trong các trận đấu còn lại để thu hẹp khoảng cách, giấc mộng sớm giành vé lên Ngoại hạng Anh của Coventry City gần như đổ vỡ.

Lampard đang đối mặt với áp lực lớn khi đội bóng của ông không thể duy trì phong độ cao. Dù vậy, HLV này vẫn tin tưởng vào khả năng phục hồi của đội bóng, nhấn mạnh rằng Coventry City cần phải nhanh chóng tìm lại sự ổn định để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Đây cũng là lời cảnh báo cho vị cựu HLV Chelsea rằng Championship, với sự cạnh tranh khốc liệt, không cho phép bất kỳ đội bóng nào lơ là. Với những gì đã xảy ra, Coventry cần phải có những điều chỉnh chiến thuật và tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu không, giấc mơ thăng hạng của họ có thể bị đe dọa nghiêm trọng.