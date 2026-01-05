Amorim không đủ trình dẫn dắt MU?

Cựu danh thủ Jamie Carragher gây tranh cãi khi công khai chỉ trích HLV Ruben Amorim sau trận hòa 1-1 của MU trước Leeds United ở vòng 20 Premier League hôm 4/1.

Amorim vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Mọi chuyện bắt nguồn từ buổi họp báo sau trận đấu, nơi Amorim bày tỏ sự bất mãn với cấp trên và tỏ ra nghi ngờ định hướng của bộ máy điều hành tại Old Trafford.

HLV 40 tuổi khẳng định sẽ tiếp tục làm việc theo cách của mình cho đến khi hợp đồng đáo hạn sau 18 tháng nữa, đồng thời mỉa mai bộ phận tuyển trạch, Giám đốc Thể thao Jason Wilcox và cả cựu đội trưởng Gary Neville – người thường xuyên chỉ trích ông trong vai trò bình luận viên.

Phản ứng trước những phát biểu này, Carragher tỏ ra đặc biệt bức xúc khi bình luận trên Sky Sports. Cựu trung vệ Liverpool thẳng thừng cho rằng Amorim “không đủ năng lực” để dẫn dắt MU, thậm chí còn khẳng định ông “chỉ vừa đủ trình độ làm HLV ở Premier League”.

Cụ thể, Carragher nhận định: “Theo tôi, chỉ có hai khả năng dẫn đến phản ứng này: hoặc Amorim không hài lòng với kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 vì cảm thấy không được hậu thuẫn, hoặc những người ở thượng tầng đang đặt câu hỏi về việc ông liên tục thay đổi hệ thống chiến thuật”.

Carragher bức xúc với Amorim. Ảnh: Reuters.

Theo cựu hậu vệ Liverpool, có thời điểm MU “trông như đang tiến bộ khi chuyển sang sơ đồ bốn hậu vệ”, nhưng Amorim lại quay về chơi với năm hậu vệ trong trận gặp Wolves. Carragher cho rằng đó là một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải của “Quỷ đỏ”.

“Amorim không đủ giỏi để làm HLV MU", Carragher nhấn mạnh. “Thực tế là gần như mọi HLV tại Premier League hiện nay đều có thể nhìn vào MU và nghĩ rằng họ sẽ giành được nhiều điểm hơn thế”.

Sau 20 vòng đấu, MU đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 31 điểm. Mùa hè vừa qua, đội bóng đã chi tới 225 triệu bảng cho công tác chuyển nhượng, mang về hàng loạt cái tên đáng chú ý như Matheus Cunha, Benjamin Sesko hay Bryan Mbeumo. Với Carragher, điều đó đủ để bác bỏ quan điểm cho rằng Amorim không được hậu thuẫn.

“Ông ấy đã được ủng hộ rất nhiều. Với màn trình diễn tệ hại ở mùa trước, MU thậm chí hoàn toàn có lý do để chia tay Amorim ngay từ mùa hè,” Carragher kết luận.

