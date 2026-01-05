Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Conte phản ứng gây sốt trong trận cầu có 3 thẻ đỏ

  • Thứ hai, 5/1/2026 06:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 4/1, HLV Antonio Conte liên quan đến vụ xô xát giữa cầu thủ Napoli và Lazio ở trận đấu thuộc vòng 18 Serie A.

Napoli khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Lazio. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu lại đến từ màn xô xát giữa cầu thủ hai đội, dẫn đến việc trọng tài phải rút ra 3 tấm thẻ đỏ trong những phút cuối.

Sau khi ghi hai bàn thắng trong hiệp một, Napoli chủ động chơi chậm, kiểm soát thế trận cho đến khi trận đấu khép lại. Dẫu vậy, bầu không khí trên sân bất ngờ trở nên căng thẳng ở giai đoạn cuối trận. Phút 81, tiền đạo Tijjani Noslin của Lazio bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai.

Chưa dừng lại ở đó, trong khoảng 10 phút cuối, Adam Marusic bên phía Lazio và Pasquale Mazzocchi của Napoli bị đuổi khỏi sân sau một pha xô xát, khiến trận đấu rơi vào cảnh hỗn loạn. Trước tình hình căng thẳng, HLV Conte buộc phải lao vào sân để can ngăn các cầu thủ.

conte anh 1

Conte lao vào sân can ngăn cầu thủ hai đội. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc HLV Conte trực tiếp can thiệp, cố gắng hạ nhiệt vụ ẩu đả nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cảnh tượng cựu HLV Chelsea trực tiếp vào sân và kiểm soát những cái đầu nóng được nhiều CĐV khen ngợi.

Đáng chú ý, ngay sau khi tình hình được kiểm soát, HLV Conte lập tức yêu cầu các học trò giữ bình tĩnh và chấn chỉnh thái độ thi đấu, tránh để xảy ra những tình huống vượt quá tầm kiểm soát.

Chiến thắng giúp Napoli tiếp tục giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A, lần lượt kém AC Milan và Inter Milan 1 và 2 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Napoli sẽ đối đầu trực tiếp với Inter trong trận cầu được dự báo có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua vô địch.

Diogo Costa tung cú đá vào đồng đội trẻ Diogo Costa có hành động gây tranh cãi với đồng đội trẻ mới đây.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

conte Antonio Conte Napoli conte. napoli lazio serie a

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Sesko dang khien MU tra gia hinh anh

Sesko đang khiến MU trả giá

2 giờ trước 06:00 5/1/2026

0

Sesko đến Manchester United để giải bài toán số 9, nhưng sau trận hòa Leeds ở vòng 20 Ngoại hạng Anh tối 4/1, chính anh lại trở thành dấu hỏi lớn nhất của hàng công "Quỷ đỏ".

Dau cham het cho Amorim o MU hinh anh

Dấu chấm hết cho Amorim ở MU

2 giờ trước 06:04 5/1/2026

0

Những gì diễn ra tại Elland Road có lẽ không chỉ là trận hòa 1-1 đơn thuần, mà còn báo hiệu hồi kết cho Ruben Amorim trên cương vị HLV trưởng MU.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý