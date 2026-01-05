HLV Conte phản ứng gây sốt trong trận cầu có 3 thẻ đỏ

Tối 4/1, HLV Antonio Conte liên quan đến vụ xô xát giữa cầu thủ Napoli và Lazio ở trận đấu thuộc vòng 18 Serie A.

Napoli khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của Lazio. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu lại đến từ màn xô xát giữa cầu thủ hai đội, dẫn đến việc trọng tài phải rút ra 3 tấm thẻ đỏ trong những phút cuối.

Sau khi ghi hai bàn thắng trong hiệp một, Napoli chủ động chơi chậm, kiểm soát thế trận cho đến khi trận đấu khép lại. Dẫu vậy, bầu không khí trên sân bất ngờ trở nên căng thẳng ở giai đoạn cuối trận. Phút 81, tiền đạo Tijjani Noslin của Lazio bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai.

Chưa dừng lại ở đó, trong khoảng 10 phút cuối, Adam Marusic bên phía Lazio và Pasquale Mazzocchi của Napoli bị đuổi khỏi sân sau một pha xô xát, khiến trận đấu rơi vào cảnh hỗn loạn. Trước tình hình căng thẳng, HLV Conte buộc phải lao vào sân để can ngăn các cầu thủ.

Conte lao vào sân can ngăn cầu thủ hai đội. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc HLV Conte trực tiếp can thiệp, cố gắng hạ nhiệt vụ ẩu đả nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cảnh tượng cựu HLV Chelsea trực tiếp vào sân và kiểm soát những cái đầu nóng được nhiều CĐV khen ngợi.

Đáng chú ý, ngay sau khi tình hình được kiểm soát, HLV Conte lập tức yêu cầu các học trò giữ bình tĩnh và chấn chỉnh thái độ thi đấu, tránh để xảy ra những tình huống vượt quá tầm kiểm soát.

Chiến thắng giúp Napoli tiếp tục giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A, lần lượt kém AC Milan và Inter Milan 1 và 2 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo, Napoli sẽ đối đầu trực tiếp với Inter trong trận cầu được dự báo có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua vô địch.

Diogo Costa tung cú đá vào đồng đội trẻ Diogo Costa có hành động gây tranh cãi với đồng đội trẻ mới đây.