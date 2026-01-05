Dấu chấm hết cho Amorim ở MU

Những gì diễn ra tại Elland Road có lẽ không chỉ là trận hòa 1-1 đơn thuần, mà còn báo hiệu hồi kết cho Ruben Amorim trên cương vị HLV trưởng MU.

Những phát biểu mang tính đối đầu của Amorim khiến Old Trafford dậy sóng.

Cách nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phát biểu sau trận đấu, thẳng thắn đến mức bộc trực, dữ dội đến mức khiêu khích, chẳng khác nào lời thách thức công khai gửi tới thượng tầng Old Trafford rằng hoặc trao toàn quyền, hoặc sa thải ông.

Trước chuyến làm khách tới Leeds, Amorim úp mở về những vấn đề hậu trường. Nhưng phải đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mọi thứ mới thật sự bùng nổ. Trong phòng họp báo, Amorim không chỉ nói về chuyên môn. Ông nói về quyền lực, về vai trò, về việc mình muốn được nhìn nhận là "manager" đúng nghĩa, chứ không đơn thuần là "head coach" bị bó buộc trong một cấu trúc thể thao do người khác quyết định.

Đó là khoảnh khắc mà CEO Omar Berrada cùng Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox hẳn phải giật mình. Bởi trong bối cảnh MU đang nỗ lực tái thiết hình ảnh chuyên nghiệp và ổn định, những phát biểu kiểu "xé rào" ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã âm ỉ suốt nhiều tháng.

Xét về thành tích, Amorim gần như không có lá chắn để tự bảo vệ mình. Sau 63 trận dẫn dắt, ông chỉ thắng 24. Mùa trước, MU thất bại ở chung kết Europa League trước một Tottenham bị xem là tệ bậc nhất trong gần nửa thế kỷ. Ở Premier League, "Quỷ đỏ" kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15, thứ hạng khó chấp nhận với bất kỳ HLV nào tại Old Trafford. Những con số ấy khiến Amorim không còn nhiều vốn liếng để mặc cả.

Thành tích của MU chưa đủ tốt để Amorim có thể giữ chắc chiếc ghế ở Old Trafford.

Vấn đề cốt lõi nằm ở cuộc giằng co quyền lực. Amorim công khai thừa nhận ông phải tìm tiếng nói chung với Wilcox trong các mục tiêu chuyển nhượng. Điều đó cho thấy ranh giới quyền hạn giữa HLV và bộ phận thể thao vẫn chưa được xác lập rõ ràng.

Thương vụ Antoine Semenyo là ví dụ điển hình. Đây là cầu thủ có thể phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, nhưng lại khiến cấu trúc nhân sự của đội bóng thêm phần mất cân bằng nếu chuyển sang đá 4 hậu vệ, điều mà bộ phận tuyển trạch rõ ràng không mặn mà.

Không phải ngẫu nhiên mà Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell trở thành cái tên bị nhắc đến ngay trước và sau cơn bùng nổ của Amorim. Vivell, đang nắm quyền kiểm soát mạng lưới tuyển trạch tinh gọn của MU, được cho là hoài nghi về hệ thống chiến thuật 3-4-2-1.

Ngay trước phát biểu gây chấn động của Amorim, một báo cáo nội bộ được công bố, trong đó chỉ ra cách Fulham đã khai thác triệt để sơ đồ chiến thuật này từ tháng 8. Sự trùng hợp về thời điểm ấy đủ để làm dấy lên nghi ngờ rằng những bất đồng trong nội bộ MU đã âm ỉ từ trước.

Cách Amorim kết thúc buổi họp báo tại Elland Road cho thấy ông đã nói hết những điều cần nói. Bộ phận truyền thông của MU vội vã khép lại mọi thứ, như thể lo sợ thêm một câu nói nữa cũng có thể đẩy CLB vào khủng hoảng truyền thông mới.

Amorim còn hợp đồng đến năm 2027. Nhưng trong thế giới bóng đá đỉnh cao, hợp đồng chưa bao giờ là tấm khiên bất khả xâm phạm. Khi một HLV công khai thách thức cấu trúc quyền lực, khi thành tích không đủ thuyết phục để làm điểm tựa, thì dấu hỏi về tương lai gần như đã có sẵn câu trả lời.

Bài học Enzo Maresca vẫn còn đó. Buổi họp báo trước trận Burnley sắp tới có thể sẽ rất khác. Và không ai ngạc nhiên nếu người ngồi vào chiếc ghế họp báo hôm ấy không còn là Amorim.