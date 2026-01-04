Tiền đạo Joshua Zirkzee đang liên tiếp in dấu giày trong các bàn thắng của MU ở những trận đấu gần đây.

Zirkzee khiến MU khó xử. Ảnh: Reuters.

Chân sút người Hà Lan để lại dấu ấn đậm nét dù chỉ được tung vào sân trong khoảng hơn 25 phút ở trận hòa 1-1 giữa MU và Leeds United tại vòng 20 Premier League, diễn ra tối 4/1.

Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng của Leeds, quyết định sử dụng Zirkzee từ băng ghế dự bị của HLV Ruben Amorim mang lại hiệu quả rõ rệt. Tiền đạo người Hà Lan không mất nhiều thời gian để hòa nhập với nhịp độ trận đấu và nhanh chóng trở thành điểm tựa trong các pha lên bóng của đội khách.

Theo thống kê, Zirkzee có tổng cộng 22 lần chạm bóng chỉ trong 27 phút thi đấu. Anh thực hiện 20 đường chuyền, trong đó có 14 đường chuyền chính xác. Đáng chú ý, Zirkzee có tới 5 đường chuyền hướng vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, cho thấy vai trò kết nối và khả năng chơi bóng giữa các tuyến của anh.

Không chỉ tham gia luân chuyển bóng, tiền đạo 23 tuổi còn trực tiếp tạo ra sự khác biệt khi tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Điểm nhấn trong màn thể hiện của anh chính là pha kiến tạo giúp MU có được bàn gỡ hòa, qua đó tránh khỏi một thất bại trên sân khách.

Trước trận hòa Leeds, tương lai của Zirkzee tại MU từng là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, sau khi chân sút này liên tiếp in dấu giày vào các bàn thắng của “Quỷ đỏ”, ban lãnh đạo MU có thể sẽ phải suy nghĩ lại về vai trò và tương lai của anh tại Old Trafford.

