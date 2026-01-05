Chuyện gì đang xảy ra với Vinicius

Tiền đạo Vinicius Junior tiếp tục chuỗi trận tịt ngòi kéo dài và phải hứng chịu những tiếng la ó từ chính bộ phận khán giả nhà.

Vinicius lại tịt ngòi. Ảnh: Reuters.

Real Madrid có màn khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng bằng chiến thắng đậm đà 5-1 trước Real Betis trên sân Santiago Bernabeu rạng sáng 5/1. Tuy nhiên, phong độ bất ổn của Vinicius khiến không ít cổ động viên lo lắng.

Tiền đạo người Brazil trải qua hơn 4 tháng không ghi bàn cho Real Madrid trên mọi đấu trường, tức khoảng 15 trận. Dù góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Betis, Vinicius không để lại nhiều dấu ấn rõ nét. Ngôi sao 25 tuổi khởi đầu trận đấu khá tích cực, liên tục khuấy đảo cánh trái và buộc hậu vệ Betis phải nhận thẻ phạt sớm.

Tuy nhiên, Vinicius dần chơi mờ nhạt theo thời gian. Khi bị thay ra bởi Franco Mastantuono, anh phải đối mặt với những tiếng huýt sáo không mấy thiện cảm từ các khán đài sân Bernabeu.

Phát biểu sau trận, HLV Xabi Alonso tỏ ra không đồng tình với phản ứng tiêu cực từ phía người hâm mộ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Vinicius vẫn là mũi tấn công rất nguy hiểm và đóng góp nhiều hơn những gì thể hiện trên bảng tỷ số.

"Với tôi, Vinicius là cầu thủ rất quan trọng và sẽ còn mang tính quyết định với Real Madrid trong thời gian tới”, HLV Alonso chia sẻ.

Tương lai của Vinicius tại Real Madrid còn bỏ ngỏ, bất chấp việc chân sút này được cho là sẵn sàng giảm lương để ở lại sân Bernabeu. Hợp đồng hiện tại của anh kéo dài đến tháng 6/2027, với mức lương khoảng 17 triệu euro mỗi năm.

