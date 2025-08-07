Thể Công Viettel ký hợp đồng với 3 cầu thủ Việt kiều

Chiều 7/8, Thể Công Viettel công bố 4 tân binh cho mùa giải 2025/26, trong đó có đến 3 cầu thủ Việt kiều.

Damian Vũ Thanh An trong màu áo Thể Công Viettel.

Damian Vũ Thanh An là cái tên đáng chú ý trong số các tân binh. Cầu thủ sinh năm 2003 mang hai dòng máu Việt - Ba Lan, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Ba Lan.

Damian thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và từng ra sân tại giải chuyên nghiệp Ba Lan từ năm 16 tuổi. Với chiều cao 1,83 m và nền tảng kỹ thuật tốt, Damian hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho tuyến giữa Thể Công Viettel.

“Ngay ngày đầu tiên đến đại bản doanh của CLB, tôi muốn gắn bó lâu dài. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội khoác áo đội bóng này”, Damian chia sẻ.

Một tân binh Việt kiều khác là trung vệ Kyle Colonna, cầu thủ cao 1,88 m mang ba dòng máu Việt Nam - Mỹ - Italy. Kyle từng khoác áo Hà Nội FC và được kỳ vọng hợp cùng Bùi Tiến Dũng tạo thành cặp trung vệ chắc chắn của đội bóng áo lính mùa tới.

Cái tên Việt kiều thứ ba là Dương Thanh Tùng, sinh năm 1999 và sinh sống tại CH Czech. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CLB Banik Most và có bố mẹ đều là người Việt Nam.

Thanh Tùng từng thử sức tại V.League mùa trước và nay được Thể Công Viettel đăng ký với tư cách nội binh. Với chiều cao 1,85 m và khả năng chơi linh hoạt ở vị trí tiền đạo và tiền vệ công, cầu thủ này được kỳ vọng giúp gia tăng sức mạnh tấn công cho đội.

Dương Thanh Tùng được Thể Công Viettel đăng ký với tư cách cầu thủ nội.

Tân binh duy nhất không mang gốc Việt là Paulinho Curuá (tên đầy đủ: Paulo Tadeu Viana Martins). Tiền vệ phòng ngự người Brazil cao 1,87 m. Với khả năng thi đấu đa năng và thể lực dồi dào, Paulinho được HLV Popov đánh giá là mảnh ghép quan trọng trong lối chơi của đội bóng mùa tới.

Sự xuất hiện của dàn tân binh này mang đến làn gió mới cho Thể Công Viettel trong chiến dịch tái thiết lực lượng. Việc sở hữu nền tảng đào tạo bài bản ở châu Âu và Mỹ giúp Damian, Kyle và Thanh Tùng được kỳ vọng không chỉ tăng chiều sâu đội hình, mà còn nâng tầm chất lượng chuyên môn cho đội bóng áo lính.

HLV Popov đang hướng tới một lối chơi hiện đại, giàu tính tổ chức và tốc độ, nơi những tân binh mang dòng máu Việt có thể trở thành mảnh ghép quan trọng. Với sự bổ sung này, Thể Công Viettel cho thấy tham vọng trở lại cuộc đua vô địch V.League sau thời gian dài hụt hơi.