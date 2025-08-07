Ngày 6/8, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) xác nhận HLV Shin Tae-yong đã từ chức Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại của đội tuyển quốc gia nước này.

HLV Shin Tae-yong từ chức ở KFA. Ảnh: IniIndonesia.

Quyết định được ông đưa ra từ hai ngày trước, sau khi nhận lời dẫn dắt Ulsan Hyundai ở K.League 1. HLV Shin Tae-yong được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao tại KFA hồi tháng 4, nằm trong Ủy ban điều hành khóa 55 dưới quyền Chủ tịch Chung Mong-gyu. Cùng với ông Shin, danh sách Phó Chủ tịch KFA còn có HLV Park Hang-seo – người được kỳ vọng hỗ trợ tái thiết đội tuyển quốc gia sau giai đoạn sa sút.

Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong đã quyết định trở lại công tác huấn luyện sau 8 tháng nghỉ việc kể từ khi bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải. Ông sẽ chính thức ra mắt Ulsan Hyundai khi đội bóng này tiếp Jeju United ở vòng 25 K.League 1 ngày 9/8.

Ulsan Hyundai từng ba lần vô địch K.League liên tiếp từ 2022 đến 2024, nhưng hiện chỉ xếp thứ 7 sau 24 vòng với vỏn vẹn 31 điểm và trải qua chuỗi 10 trận không thắng. Thành tích bết bát này buộc ban lãnh đạo CLB phải sa thải HLV Kim Pan-gon để mời ông Shin về "giải cứu".

Ở Hàn Quốc, Shin Tae-yong từng được mệnh danh là "cáo già trên sân cỏ" thời còn thi đấu. Ông gắn bó trọn sự nghiệp với Seongnam FC, ra sân 405 trận, ghi 102 bàn, 69 kiến tạo và giành 6 chức vô địch K.League. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang huấn luyện và cùng Seongnam đăng quang AFC Champions League 2010.

HLV Shin Tae-yong cũng từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại Olympic 2016, U20 World Cup 2017. Ở Wold Cup 2018, tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng nhưng ông gây tiếng vang khi giúp đội nhà chiến thắng 2-0 trước nhà vô địch Đức. Trong thời gian làm việc tại Indonesia (2019–2024), HLV Shin Tae-yong giúp bóng đá xứ vạn đảo vượt qua vòng bảng Asian Cup, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup và bán kết U23 châu Á.