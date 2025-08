PVF-CAND đổi tên sau khi lên V.League?

Theo tìm hiểu của Tri Thức – Znews, PVF-CAND sẽ đổi tên thành Hưng Yên FC ở V.League 2025/26. Việc đổi tên là một phần trong chiến lược phát triển mới của đội bóng, sau khi Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình. Thay đổi này nhằm mở rộng tệp người hâm mộ và tăng cường sự gắn kết với cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, đội bóng cũng đang gấp rút hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu mới.

PVF-CAND đã đăng ký sân PVF tại Hưng Yên làm sân nhà trong mùa giải tới. Mặt sân, hệ thống phòng chức năng và chiếu sáng của sân PVF cơ bản đạt yêu cầu thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sức chứa khán đài hiện chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo điều lệ giải. Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị gấp rút, CLB đã gửi đề xuất lên VPF và VFF xin được tạm sử dụng sân PVF trong mùa giải 2025/26, đồng thời cam kết sớm nâng cấp hạ tầng theo quy định.

Trước đó, sau khi Quảng Nam bất ngờ rút lui khỏi V.League, suất lên hạng được chuyển cho Trường Tươi Đồng Nai, nhưng đội bóng này từ chối. PVF-CAND sau đó được VPF mời thay thế và đã xác nhận tham dự. Đội bóng cam kết gửi danh sách đăng ký thi đấu trước 10h ngày 7/8 theo đúng thời hạn yêu cầu.

Sự hiện diện của PVF-CAND tại V.League được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho giải đấu, nhờ lực lượng cầu thủ trẻ chất lượng, nền tảng đào tạo chuyên nghiệp và định hướng phát triển bền vững.

