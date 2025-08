Đội của Công Phượng từ chối, PVF-CAND đá V.League 2025/26

Chiều 2/8, CLB Trường Tươi Đồng Nai xác nhận gửi công văn phúc đáp đến VPF, xin không tham dự V.League 2025/26. Đây là suất mà đội bóng này được trao sau khi Quảng Nam tự ý rút lui khỏi danh sách đăng ký giải.

Trong thông báo trên trang chủ, đội bóng có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng nêu rõ lý do: “Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng được góp mặt tại Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia là một vinh dự lớn lao. Cũng chính vì thế, quyết định không tham dự mùa giải năm nay là một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Nhưng điều khiến chúng tôi day dứt nhất không phải là ánh hào quang, mà là câu hỏi: Chúng tôi đã sẵn sàng để người hâm mộ tự hào?”.

CLB Trường Tươi Đồng Nai khẳng định họ không muốn lên chơi V.League chỉ để “tham dự cho có”. Thay vào đó, đội bóng này hướng đến việc thi đấu khi đã sẵn sàng về lực lượng, tài chính và tổ chức để mang đến những màn trình diễn chất lượng, xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Trước đó, sau khi Quảng Nam không đăng ký tham dự V.League 2025/26, VFF phê duyệt điều chỉnh và chọn một trong hai đội hạng Nhất cán đích ở vị trí thứ hai và ba là CLB Trường Tươi Đồng Nai và PVF-CAND để thay thế. Khi đại diện bóng đá miền Đông Nam Bộ từ chối, suất lên hạng được chuyển sang cho PVF-CAND.

Với sự có mặt của PVF-CAND, đội bóng này sẽ thay thế Quảng Nam, giữ nguyên vị trí trong lịch thi đấu đã công bố trước đó. Bên cạnh đó, ban tổ chức giải cũng du di thời gian đăng ký danh sách cầu thủ của đội bóng này đến hết ngày 7/8, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tân binh V.League 2025/26 chuẩn bị.

