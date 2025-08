Việt kiều từng khoác áo U23 Việt Nam giải nghệ ở tuổi 28

“Cảm ơn bóng đá, vì tất cả”, Martin Lo mở đầu thông báo giải nghệ. Sáng 2/8, tiền vệ Việt kiều Martin Lo đăng bài viết xác nhận sẽ giải nghệ ở tuổi 28, khép lại 21 năm gắn bó với bóng đá. Dù chia tay sân cỏ để rẽ hướng mới, cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND khẳng định vẫn yêu bóng đá nhưng đã chọn con đường phù hợp hơn với bản thân.

“21 năm và kết thúc. Cảm ơn bóng đá, vì tất cả. Con người mà Martin Lo đã trở thành và quan trọng hơn, con người mà Martin Lo chọn để trở thành được hình thành bởi những con người tôi gặp trong bóng đá và những trải nghiệm suốt hành trình đó”, anh viết.

Martin Lo chia sẻ hành trình 21 năm với bóng đá đã giúp anh định hình nhân cách, cho bản thân tiếng nói, sự tự tin và những mối quan hệ quý giá. “Suốt 21 năm, bóng đá đã cho tôi một nơi để thể hiện bản thân theo cách mà lời nói không thể. Là một cậu bé châu Á hướng nội, lớn lên trong môi trường mà người châu Á thường bị xem nhẹ và thiếu đại diện trong thể thao, bóng đá đã cho tôi một tiếng nói khi tôi chưa có một tiếng nói nào”, anh tiếp tục.

Martin Lo nói thêm: “Một vài người thân thiết có thể hiểu vì sao tôi đưa ra quyết định này, nhưng phần lớn thì không, và điều đó với Martin Lo thì không sao… Đây là một quyết định cá nhân vì bản thân tôi. Mục tiêu sống và giá trị sống của tôi giờ đây không còn phù hợp với con đường mà bóng đá đang mang lại nữa”.

“Bóng đá sẽ luôn là một phần trong cuộc đời Martin Lo, nhưng nó sẽ không còn là toàn bộ bản sắc của Martin Lo nữa”, anh khẳng định.

Martin Lo sinh năm 1997 tại Australia. Năm 2018, anh về Việt Nam thi đấu cho Phố Hiến (nay là PVF-CAND), cùng đội giành ngôi Á quân giải hạng Nhất 2019. Tuy nhiên, thất bại ở trận play-off với Thanh Hóa khiến đội bóng này lỡ hẹn V.League.

Sau đó, Martin Lo chuyển sang Hải Phòng rồi trở lại PVF-CAND. Anh từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U22 và U23 Việt Nam. Martin Lo từng ghi bàn vào lưới U23 Myanmar ở trận giao hữu năm 2019, nhưng không có tên trong danh sách dự SEA Games 30.

Dù được đánh giá cao ở kỹ thuật, khả năng sáng tạo nhưng hạn chế về thể hình và sức mạnh, khiến Martin Lo không thể bứt phá ở môi trường đỉnh cao.

