HLV Mano Polking từ chối dẫn dắt Singapore

“Tôi chỉ mới vừa được nghe về thông tin này”, HLV Mano Polking phản hồi khi được hỏi về việc nằm trong danh sách ứng viên cho vị trí HLV trưởng tuyển Singapore.

Sau khi HLV Tsutomu Ogura từ chức vào cuối tháng 6 vì "lý do cá nhân", Hiệp hội Bóng đá Singapore (FAS) đã tích cực tìm kiếm người thay thế. Trong số những cái tên được cân nhắc cho chiếc ghế nóng đang trống, HLV Mano Polking là ứng viên hàng đầu.

Được biết, FAS ấn tượng với bản lý lịch dày dạn của nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức – Brazil. Ở cấp đội tuyển, ông từng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup hai lần liên tiếp vào các năm 2020 và 2022. Tại cấp CLB, Polking cũng ghi dấu ấn ở nhiều đội bóng khu vực trước khi đến Việt Nam làm việc.

Tuy nhiên, chiến lược gia 49 tuổi đã từ chối lời mời từ phía Singapore. “Tôi rất vui khi biết FAS đánh giá cao mình. Nhưng tôi còn hợp đồng ở đây và có mối quan hệ rất tốt với ngài chủ tịch (CAHN). Ngài chủ tịch là người cũng có mối quan hệ tốt đẹp với FAS. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu một ngày nào đó chủ tịch nói với tôi rằng: ‘Mano, đã đến lúc ông rời đi’, khi ấy tôi mới cân nhắc ra đi”, ông Polking khẳng định.

Hiện tại, HLV Polking đang cùng CAHN chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Nam Định diễn ra ngày 9/8. Đội bóng ngành công an có sự bổ sung mạnh mẽ về lực lượng, với sự góp mặt của nhiều tân binh chất lượng. Trong đó hai cầu thủ Việt kiều là Adou Minh và Brandon Ly là những gương mặt nhận được nhiều chú ý nhất.

