Truyền thông Indonesia gọi HLV Kim Sang-sik là ‘cơn ác mộng mới’

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam lên ngôi tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Trong cả hai giải đấu ấy, bóng đá Indonesia đều trở thành nạn nhân, khiến cái tên Kim Sang-sik giờ đây trở thành "ác mộng mới" với truyền thông và người hâm mộ xứ vạn đảo.

Tờ Banyumas Media nhấn mạnh: “Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Indonesia thất bại trước HLV Kim Sang-sik. Sáu tháng trước, đội tuyển quốc gia để thua 0-1 trước tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup. Giờ đến lượt U23 Indonesia gục ngã ngay trên sân nhà ở chung kết giải U23 Đông Nam Á”.

Tác giả bài viết mô tả chiến lược gia người Hàn Quốc còn tài năng hơn HLV Park Hang-seo: “Cả hai đều nhiều lần khiến bóng đá Indonesia ôm hận. Tuy nhiên, Kim Sang-sik điềm tĩnh và có cách tiếp cận chiến thuật gọn gàng, hiệu quả hơn”.

Trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, dù được chơi trên sân nhà, U23 Indonesia hoàn toàn bất lực trước U23 Việt Nam. “Ngay cả chân sút chủ lực Jens Raven cũng không có đất diễn. U23 Việt Nam thi đấu kín kẽ, kỷ luật và không cho đối phương bất kỳ khoảng trống nào”, Banyumas Media nhận định.

Không chỉ thất vọng với kết quả, người hâm mộ Indonesia còn thể hiện sự giận dữ bằng cách "dội bom" bình luận trên mạng xã hội của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Hàng loạt tài khoản yêu cầu đưa HLV Shin Tae-yong trở lại, chỉ trích quyết định sa thải ông là “sai lầm chiến lược”.

Các cơ quan truyền thông như JPNN, TVOneNews cũng phản ánh sự nguội lạnh của dư luận với bóng đá nước nhà. Nhiều người cảm thấy niềm tin bị phản bội sau những thất bại liên tiếp. “PSSI bị chỉ trích về cách dùng người, tầm nhìn hạn hẹp và thiếu kế hoạch dài hạn”, một bài viết bình luận.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam dường như đang trở lại quỹ đạo ổn định. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, các đội tuyển quốc gia thi đấu kỷ luật, linh hoạt và hiệu quả hơn, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự và tổ chức chiến thuật.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang về hai danh hiệu khu vực. Đó không chỉ là thành quả của chiến thuật hợp lý, mà còn là lời khẳng định cho sự chuyển giao thế hệ đầy hứa hẹn ở bóng đá Việt Nam. Trong tay HLV Kim Sang-sik là một lứa cầu thủ trẻ tiềm năng, được rèn giũa bài bản và sẵn sàng hướng tới những mục tiêu xa hơn như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 33.

