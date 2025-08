Đội bóng của Công Phượng đổi tên

Chiều 1/8, CLB Trường Tươi Bình Phước chính thức thông báo đổi tên thành CLB Trường Tươi Đồng Nai. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển của đội bóng, đồng thời phản ánh định hướng mở rộng và gắn bó sâu hơn với địa phương mới.

Trong thông báo phát đi, đội bóng cho biết sẽ tiếp nối tinh thần thi đấu bền bỉ, kiên cường của "Những chiến binh xanh" từng đại diện cho tỉnh Bình Phước. Dù đổi tên và địa danh, CLB cam kết giữ gìn giá trị truyền thống, lấy đó làm nền tảng cho những tham vọng mới.

Theo kế hoạch, sân Đồng Nai sẽ được nâng cấp để trở thành sân nhà chính thức của CLB trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sân vận động Bình Phước sẽ được sử dụng như trung tâm đào tạo trẻ và sân phụ, phục vụ cho chiến lược phát triển bóng đá toàn diện, lâu dài.

Về mặt chuyên môn, đội bóng đang thực hiện nhiều thay đổi quan trọng. HLV Nguyễn Việt Thắng, người từng giúp Ninh Bình FC vô địch giải hạng Nhất với thành tích bất bại, được giao trọng trách dẫn dắt đội. Đồng hành cùng ông là trợ lý Nguyễn Quang Hải, cựu tuyển thủ quốc gia, người sẽ hỗ trợ xây dựng lối chơi hiện đại, phù hợp với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương và Lê Văn Sơn.

Với lực lượng và bộ máy huấn luyện được làm mới, CLB Trường Tươi Đồng Nai hướng đến mục tiêu giành quyền lên chơi ở V.League, đồng thời trở thành điểm sáng của bóng đá miền Đông Nam Bộ sau sáp nhập hành chính.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.