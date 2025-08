Việt kiều từ Tây Ban Nha tập nhờ tại Becamex TP.HCM

Trong những hình ảnh mới được Becamex TP.HCM đăng tải, Julien Nguyễn xuất hiện trên sân tập cùng đội bóng. Sự góp mặt của cầu thủ Việt kiều này nhanh chóng làm dấy lên tin đồn anh sắp gia nhập V.League.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tri Thức - News, Julien Nguyễn chỉ tập nhờ tại Becamex TP.HCM trong thời gian trở về Việt Nam cùng gia đình. Anh sẽ quay lại Tây Ban Nha vào tuần sau để tiếp tục thi đấu cho đội bóng chủ quản. Đây là lần đầu tiên Julien có dịp tập luyện tại một CLB chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Julien Nguyễn sinh năm 2006, cao 1,82 m, thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh sinh ra ở Canada, có cả cha và mẹ đều là người Việt Nam. Trước khi gia nhập và thi đấu cho đội trẻ CLB Fuenlabrada, Julien từng là khoác áo đội trẻ của CLB Rayo Vallecano - nơi từng sản sinh nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Tây Ban Nha.

Gia đình Julien bày tỏ mong muốn cầu thủ trẻ này sớm được nhập quốc tịch Việt Nam để có thể cống hiến cho bóng đá quê nhà. Chính bản thân Julien cũng không giấu khát vọng khoác áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

“Hiện tại tôi trong quá trình xin quốc tịch Việt Nam. Tôi biết đây không phải là một điều dễ dàng, nhưng VFF đã có nhiều hỗ trợ cho các cầu thủ Việt kiều như tôi”, Julien chia sẻ trên Postcast của tiền vệ Lương Xuân Trường. “Việt Nam là quê hương của bố mẹ và ông bà. Dù sinh ra và lớn lên ở Canada, tôi luôn tự hào vì có dòng máu Việt trong người. Thật tuyệt nếu một ngày tôi có thể chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam”.

Julien Nguyễn là một trong nhiều cầu thủ gốc Việt đang trưởng thành ở nước ngoài và thể hiện mong muốn được trở về đóng góp cho bóng đá nước nhà. Trong bối cảnh VFF đẩy mạnh chính sách tìm kiếm cầu thủ Việt kiều, trường hợp của Julien Nguyễn hứa hẹn là cái tên được theo dõi trong thời gian tới.

