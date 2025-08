‘Bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể vượt tầm khu vực’

Thất bại của đội nhà trước U23 Indonesia ở bán kết và chỉ giành hạng ba tại U23 Đông Nam Á 2025 khiến truyền thông Thái Lan thất vọng. "Chúng ta đã nói về việc vượt tầm Đông Nam Á. Nhưng kết quả tại giải U23 vừa qua cho thấy chúng ta chưa vượt trội so với khu vực. Liệu bao giờ mới đạt đến tầm cao mới", tờ Thairath bình luận.

Thairath cho rằng thế hệ cầu thủ hiện tại chưa đủ sức mạnh và tiềm năng để vượt qua Việt Nam hay Indonesia. Nguyên nhân chính nằm ở việc phần lớn cầu thủ trong đội hình U23 Thái Lan không phải trụ cột tại CLB chủ quản. Khi không được thi đấu thường xuyên, các cầu thủ trẻ thiếu cả nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật lẫn sự tự tin.

Tại giải năm nay, U23 Thái Lan có một số cầu thủ thi đấu nổi bật như tiền đạo Yotsakorn Burapha hay thủ môn Sorawat Phosaman. Tuy nhiên, theo Thairath, những cầu thủ này vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Họ cũng cần nhiều cơ hội ra sân hơn để phát triển bản thân.

Tờ Siam Sports thì chỉ ra một vấn đề đáng lo của bóng đá nước nhà: "Dù có hệ thống CLB và giải VĐQG chuyên nghiệp hơn phần còn lại của Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan vẫn chưa thật sự vượt tầm Đông Nam Á". Siam Sports cho rằng đội U23 hiện tại chuyền bóng kém, kiểm soát thế trận yếu và thể hiện sự thiếu tự tin ngay cả khi đối đầu Philippines.

Truyền thông Thái Lan kỳ vọng những thiếu sót này sẽ được cải thiện khi đội bước vào vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9 và SEA Games 33 vào tháng 12.

