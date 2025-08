Xuân Son, Quang Hải có thể đối đầu Ronaldo

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách các đội tham dự AFC Champions League Two 2025/26. Al Nassr, đội bóng mà siêu sao Cristiano Ronaldo đang thi đấu - là đại diện của Saudi Arabia ở đấu trường này. Trong khi đó, hai đại diện hàng đầu của bóng đá nước này là Al Hilal và Al Ittihad giành quyền tham dự AFC Champions League Elite.

Về phía Việt Nam, hai đội bóng góp mặt gồm Nam Định và CAHN. Trong đó, Nam Định dự giải với tư cách nhà vô địch V.League 2024/25, còn CAHN là đội vô địch Cúp Quốc gia. Với lực lượng quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia cùng dàn ngoại binh, Việt kiều chất lượng, hai đội bóng Việt Nam được kỳ vọng đem tới diện mạo tích cực cho bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi tầm châu lục.

Việc cùng góp mặt ở AFC Champions League Two 2025/26 mở ra cơ hội để các cầu thủ Việt Nam như Xuân Son hay Quang Hải đối đầu với siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, do Nam Định và CAHN thi đấu ở khu vực Đông Á còn Al Nassr thuộc khu vực Tây Á, nên cuộc chạm trán này chỉ có thể diễn ra nếu các đội lọt vào chung kết.

AFC Champions League Two 2025/26 sẽ có 32 CLB đến từ 24 liên đoàn thành viên AFC. Giải khởi tranh ngày 16/9/2025 và chung kết tổ chức ngày 16/5/2026. Với sự góp mặt của nhiều đội bóng tên tuổi và dàn sao quốc tế, giải đấu hứa hẹn là sân chơi hấp dẫn, mở ra cơ hội lịch sử cho cầu thủ Việt Nam đụng độ những huyền thoại như Cristiano Ronaldo.

